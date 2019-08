LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | gara in linea U23 in tempo reale Iniziata la

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 09.09 Anche questa mattina il vento spira con volate abbastanza forti sul tracciato. 09.05 Nelle gare di ieri sin dai primi chilometri i corridori si sono dati battaglia per andare in fuga, staremo a vedere se anche oggi sarà così. 09.02 Partiti! Inizia la prova inUnder23 deglidi. 08.57 Molto interessante in chiave tattica anche il tratto di pavé nel finale che potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per l’attacco di un finisseur. 08.53 C’è grande attesa in casa azzurra per ladi oggi, visto che la squadra di Marino Amadori sulla carta è una delle più competitive. 08.49 Non semplice definire delle gerarchie. Di certo da inserire nel novero dei favoriti i nostri Alberto Dainese e Michele Gazzoli. Gli azzurri dovranno fare i conti con ciclisti del ...

