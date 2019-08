Juve-Napoli non sarà più vietata ai nati in Campania La mia Giuve è

Il divieto di Juve-Napoli per i nati in Campania finisce su Mundo Deportivo : Arriva sui giornali stranieri la notizia della questione riguardante i biglietti di Juve-Napoli la cui vendita era inizialmente stata vietata ai nati in Campania dal club bianconero. Ne scrive oggi il Mundo Deportivo che conferma che la decisione è stata revocata ieri, ma che la questione ha evidenziato ancora di più il divario e la distanza che c’è tra il nord e il sud del paese. Il quotidiano sportivo spagnolo fa notare che neanche il ...

Caos biglietti Juve-Napoli - Salvatore Esposito : 'È uno schifo e una vergogna' : La decisione della Juventus di vietare ai nati in Campania la vendita dei biglietti per assistere al match contro il Napoli del 31 agosto ha aperto un vero e proprio dibattito e sta diventando sempre di più un caso. In particolare, ad alzare la voce contro questa decisione del club bianconero, ci ha pensato l'attore partenopeo Salvatore Esposito (Genny Savastano in Gomorra). Quest'ultimo ha ribadito di essere fiero di essere napoletano, campano ...

Juventus-Napoli - tolto il divieto che impediva la vendita dei biglietti ai nati in Campania. Confermata la restrizione per i residenti : Juventus-Napoli non sarà vietata ai nati in Campania. A deciderlo, questa volta, non è il club bianconero, che l’8 agosto aveva comunicato il divieto per la partita in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La decisione arriva direttamente dal gruppo operativo di sicurezza (Gos), che – proprio a seguito delle disposizioni secondo cui sono le stesse società sportive a gestire l’accesso, l’indirizzamento e il controllo ...

Juventus Napoli vietata ai nati in Campania : Ferlaino attacca : e Sarri? : Juventus Napoli vietata ai nati in Campania: Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che ha conquistato con la propria formazione due scudetti ed una Coppa Uefa, ha parlato ai microfoni di ” la Repubblica” del divieto di vendita dei biglietti alle persone nate in Campania per la sfida Juve-Napoli, big match della seconda giornata di […] More

Quagliariello (Club Napoli Parlamento) : “Prenderemo iniziative contro la decisione della Juve” : Gaetano Quagliariello, senatore di Forza Italia e presidente del Club Napoli Parlamento, ha rilasciato delle dichiarazioni al Roma sulla questione Juve-Napoli vietata ai nati in Campania: “Sorriderà qualche radical chic, finalmente da qualche parte vale lo Ius Soli” Quagliariello scherza, poi diventa serio: “E’ una decisione razzista. Già in altre occasioni come questa abbiamo presentato interrogazioni parlamentari e ...