Incendi in Grecia | fiamme a Elafonisos | massimo livello di allarme nel Paese

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Massima allertain tutta laa causa di elevate temperature, fino a +40°C, forti venti e siccità. Lesono scoppiate sull’isola di, nel sud. Un hotel e un camping sono stati evacuati per precauzione. Non ci sono state vittime, rende noto l’agenzia Amna. Anche a Maratona, a 42 chilometri da Atene, sono scoppiati degli. La protezione civile ha elevato il rischioa 5, che è il, in diverse località del, per la prima volta dal 2012. Greci e turisti stranieri hanno ricevuto sms in cui si chiede loro si scongiurare azioni che potrebbero provocare. L'articoloindinelMeteo Web.

fabiologiq : Una foresta delle dimensioni della Grecia è bruciata in Siberia. E ti dovrebbe terrorizzare. - Pietro__Bruno : RT @thevisioncom: Nel 2019 sono andati in fumo 13 milioni di ettari, tanto quanto la Grecia. I quasi 300 incendi continuano perché 'spegner… - AttilioCotroneo : RT @thevisioncom: Nel 2019 sono andati in fumo 13 milioni di ettari, tanto quanto la Grecia. I quasi 300 incendi continuano perché 'spegner… -