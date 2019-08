Il tifone Lekima ha colpito la costa a sud di Shanghai | ci sono 13 morti e 16 dispersi

Allerta Meteo in Cina : allarme rosso per il tifone Lekima - il più violento dal 2014 : allarme rosso in Cina per l’arrivo di un potente tifone sulla costa occidentale: “Lekima” dovrebbe effettuare il landfall entro sabato nella provincia di Zhejiang. Attualmente fa registrare venti che superano i 200 km/h. Migliaia di persone hanno ricevuto il preavviso di prepararsi a un’eventuale evacuazione nelle aree attorno a Shanghai: si temono alluvioni lungo i grandi fiumi. Secondo l’ufficio Meteorologico ...