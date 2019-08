FOGNINI NADAL | VINCE RAFA Ma Fabio accorcia su Nishikori nella Race | Atp Montreal

FOGNINI nei quarti a Montreal - ora super sfida con Nadal : Fabio Fognini prosegue la sua corsa nella "Rogers Cup", torneo Atp Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945.

VIDEO Fabio FOGNINI - punto stellare contro Rafael Nadal : scambio da brividi a Montreal - l’azzurro fa centro : Fabio Fognini ha messo a segno un punto stratosferico contro Rafael Nadal nel quarto di finale del Masters 1000 di Montreal giocato nella notte italiana. Il tennista ligure è uscito sconfitto dal confronto col fuoriclasse spagnolo ma nel corso del secondo set, dopo aver vinto la prima frazione, si è reso protagonista di uno scambio stellare, un botta e risposta col mancino iberico che ha scaldato il pubblico canadese: un confronto serratissimo ...

Rafael Nadal - Masters 1000 Montreal : “Sono cresciuto durante il match - vincere contro FOGNINI non è mai facile” : Rafael Nadal sbarca alle semifinali del Masters 1000 di Montreal, Canada, da campione in carica e lo fa dopo un incontro quanto mai particolare contro il nostro Fabio Fognini. Il fuoriclasse di Manacor ha perso malamente il primo set, dominato dal nostro alfiere, per un 6-2 che ha lasciato il segno, come spiega lo spagnolo: “Nel complesso il match è andato avanti ad alti e bassi – spiega al sito ufficiale dell’ATP – ma ...

ATP Montreal – FOGNINI strappa il primo set a Nadal - lo spagnolo poi è ingiocabile : rimonta e vittoria al terzo : Fabio Fognini fa in tempo a strappare il primo set a Nadal, poi lo spagnolo si impone in rimonta al terzo e accede a alla semifinale Primi 39 minuti da sogno per Fabio Fognini, poi è monologo Nadal. Si può riassumere così la sfida dei quarti di finale dell’ATP di Montreal andata in scena nella tarda notte italiana. Sul cemento del Masters 1000 canadese, Fognini è riuscito a strappare per 2-6 il primo set a Nadal, poi lo spagnolo è salito ...

VIDEO Masters 1000 Montreal : Rafa Nadal rimonta Fabio FOGNINI e vince in tre set : Come sempre quando si sfidano Rafa Nadal e Fabio Fognini i match non sono mai banali o noiosi. La conferma è arrivata anche questa notte, nel quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, con i due tennisti che si sono sfidati in tre set di livello, anche se tutti indirizzati facilmente da una parte o dall’altra. Dopo un inizio brillantissimo del campione ligure, Nadal ha cambiato marcia e ha conquistato la semifinale del torneo canadese, ...

ATP Montreal – Nadal - quanti complimenti a FOGNINI : “è la miglior stagione della sua carriera. Per batterlo dovrò…” : Rafa Nadal elogia Fabio Fognini in conferenza stampa: lo spagnolo ammette di dover giocare un grande match per battere il tennista azzurro Vittoria stentata contro Evans, più convincente contro Pella. Questo il bilancio con il quale Rafa Nadal si presenta alla sfida contro Fabio Fognini nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Lo spagnolo commenta così il match di giornata e la sfida contro il tennista azzurro: “è stata una ...

ATP Montreal – Rafa Nadal cancella Guido Pella - lo spagnolo avanza in scioltezza e sfiderà FOGNINI : Prova convincente del tennista spagnolo, che stacca senza problemi il pass per i quarti di finale dove affronterà Fognini Nessuno problema per Rafa Nadal negli ottavi di finale del torneo ATP di Montreal, non poteva essere Guido Pella a mettere in difficoltà il mancino di Manacor, abile a staccare senza problemi il pass per i quarti. Quasi una passeggiata di salute per lo spagnolo, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati di giovedì 8 agosto. Thiem - FOGNINI - Nadal e Zverev ai quarti - eliminato Cilic : Giornata piuttosto importante quella che è andata in archivio a Montreal nella Rogers Cup, sesto Masters 1000 della stagione del Tennis maschile. Sono scesi in campo i grossi calibri e i risultati sono stati significativi. Partiamo da Dominic Thiem. L’austriaco (testa di serie n.2) ha confermato di godere di un ottimo stato di forma, avendo superato per 7-6 (7) 6-4 il croato Marin Cilic (n.14 del tabellone) dopo 1 ora e 53′ di gioco. ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal liquida in due set Pella e sarà sfida contro FOGNINI nei quarti : Tutto secondo copione per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) liquida in due set l’argentino Guido Pella (n.24 del ranking) nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal (Canada). 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’asso iberico che, quindi, conquista l’accesso ai quarti di finale dove lo attende l’italiano Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match contro il francese Adrian Mannarino. Nel ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio FOGNINI vola ai quarti di finale. Sconfitto Mannarino e ora Nadal : Fabio Fognini c’è e lo dimostra. Negli ottavi di finale del Masters1000 a Montreal (Canada), l’azzurro si guadagna l’accesso ai quarti di finale, sconfiggendo per 6-2 7-5 il francese Adrian Mannarino (n.69 del mondo). Un match ben gestito dal ligure che, pur con qualche passaggio a vuoto, ha dato sempre l’impressione di avere il pallino del gioco in mano. Grazie a questo risultato, il n.11 del ranking se la vedrà nel ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e FOGNINI - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Masters 1000 Montreal 2019 : analisi del tabellone degli italiani. Fabio FOGNINI vuole il quarto di finale contro Rafael Nadal : Sono tre gli italiani presenti nel tabellone principale maschile e una in quello femminile dell’Open del Canada, gli uomini giocheranno a Montreal, le donne a Toronto. Il contingente è già definitivo dato che non ci sono nostri rappresentanti nei tabelloni delle qualificazioni. In campo maschile Fabio Fognini è il numero 7 del tabellone e quindi, come tutte le prime otto teste di serie, usufruirà di un bye primo turno passando direttamente al ...