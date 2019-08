Concluso con successo recupero speleologo bloccato in grotta

Concluso a Pozzallo il Summer Camp Internazionale dell’Opera Lirica : Si è Concluso a Pozzallo il “1° Summer Camp Internazionale dell’Opera Lirica”, che ha visto protagonista il grande tenore pozzallese Enea Scala

Estate in Vaticano - Papa Francesco ha già Concluso le sue 'ferie' : Con l'udienza oggi a circa 5 mila scout provenienti da tutta Europa, è ripresa ufficialmente l'attività di Papa Francesco dopo la pausa di luglio. Le "vacanze" del Pontefice sono terminate, anche se è improprio considerarle tali. Francesco, dall'inizio del suo Pontificato, è sempre stato presente in Vaticano durante i mesi estivi. Non è mai andato a Castel Gandolfo, come invece i suoi predecessori. Per consentirgli ...

Il calciomercato cinese si è Concluso con investimenti per 115 milioni : El Shaarawy al terzo posto : Interessanti dati per quanto riguarda il calcio cinese, il calciomercato si è concluso con investimenti per 115 milioni contro solo 15 milioni di incassi, è quanto riporta Transfermarkt, il sito che raccoglie dati, statistiche, storici del calcio mondiale professionistico, all’indomani della chiusura della finestra di mercato cinese. Si è trattato di un calciomercato sicuramente al risparmio rispetto alle ultime finestre, il colpo ...

Whirlpool - Conte : “Concluso tavolo al Mise. C’è strumento normativo per tenere sede a Napoli” : “Concluso tavolo al Mise. C’è strumento normativo per tenere sede a Napoli e salvaguardare i livelli occupazionali”. Lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo al question time alla Camera dei deputati. L'articolo Whirlpool, Conte: “Concluso tavolo al Mise. C’è strumento normativo per tenere sede a Napoli” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Autonomia : Concluso vertice a P.Chigi - passi avanti ma si tratta ancora : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Si è appena concluso il vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie. passi avanti ma si tratta ancora, nessuna fumata bianca al momento. A quanto apprende l’Adnkronos, lunedì ci sarà un nuovo vertice ristretto per risolvere il nodo delle sovrintendenze e del riparto dei fondi. Intanto, stando a quanto spiegato da fonti M5S, è saltata dal testo Stefani l’assunzione diretta dei docenti, al centro di ...

Shedir Pharma - Concluso con successo collocamento su Aim : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si è concluso con successo, nei giorni scorsi, il collocamento sul mercato Aim Italia di Shedir Pharma Group, società attiva nel settore della nutraceutica e della farmaceutica di Piano di Sorrento (NA), che inizierà a negoziare le proprie azioni ordinarie dopo avere raccolto complessivamente 11,5 milioni di euro, (comprensivi di greenshoe), tutti in aumento di capitale, per una capitalizzazione di mercato ...

Carola Rackete - Concluso l'interrogatorio : "Non penso niente su Salvini - rifarei tutto" : Mauro Indelicato Carola Rackete all'uscita del tribunale di Agrigento La ragazza tedesca non risponde alle domande dei giornalisti al di fuori del tribunale di Agrigento subito dopo l'interrogatorio, ma si lascia andare ad una piccola considerazione su Matteo Salvini Solo poche dichiarazioni, volto disteso e probabilmente molta voglia di lasciare quanto prima il tribunale di Agrigento: Carola Rackete, subito dopo un ...

Concluso il roll-out della Soyuz MS-13 che porterà Parmitano nello spazio : Si sono concluse al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, le operazioni di roll-out della Soyuz MS-13 e del suo lanciatore, che sabato porteranno sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano, quello della Nasa Andrew Morgan ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. Per roll-out si intende il trasporto e il posizionamento della Soyuz dall'hangar di assemblaggio alla rampa di ...

Concluso sgombero Don Calabria : Roma – Si procede con la bonifica delle ultime stanze all’interno dell’ex scuola ‘Don Calabria’, in via Cardinal Capranica, nella zona di Primavalle a Roma, sgomberata questa mattina. Le operazioni sono praticamente ultimate ma in terra, fuori e dentro la struttura, sono ancora evidenti i segni della guerriglia che intorno alle 10 ha portato il Reparto Mobile della Questura di Roma a intervenire sia con gli idranti ...

Tutti fuori - Concluso sgombero a Roma : 14.26 Con la discesa dal tetto degli ultimi occupanti, si è concluso lo sgombero dell'ex scuola occupata a Primavalle, Roma. In 20 - sui 300 totali- si erano barricati sul tetto, chiedendo assicurazioni sulla loro destinazione una volta lasciato lo stabile occupato. Lo sgombero ha visto impegnati 150agenti delle forze dell'ordine, contro cui sono stati lanciati oggetti dalle finestre. Due persone rischiano l'arresto per il lancio di una ...

Di Marzio : Il Fenerbahce non convoca Elmas. Concluso l’accordo col Napoli : Sul suo sito, Gianluca Di Marzio scrive che Eljif Elmas non è stato convocato per l’amichevole che il Fenerbahce ha in programma oggi contro il Bulsapor. Sarebbe un chiaro indizio del fatto che la partenza del centrocampista per Napoli sia vicinissima. L’accordo tra i due club dovrebbe essere arrivato alla conclusione e a questo punto mancherebbero solo le firme e l’ufficialità definitiva. Il giornalista di Sky Sport parlava ...

Migranti : sbarco Concluso a Pozzallo - nessuno ospedalizzato : Si è concluso a Pozzallo lo sbarco dei Migranti che erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l'hot spot della città siciliana. Una parte dei Migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette 'connection house' libiche, i centri ...

“Petra” Paola Cortellesi ha Concluso le riprese - foto dal set : Ultimo ciak per Paola Cortellesi, Petra arriverà nel 2020 su Sky Atlantic Ultimo ciak per Petra, il nuovo film diretto da Maria Sole Tognazzi, tratta dai romanzi gialli della scrittrice spagnola Alicia ...

