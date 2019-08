Con un nuovo Governo sarebbero a rischio Rdc e Opzione donna

A Hong Kong la polizia ha sparato di nuovo lacrimogeni Contro i manifestanti : Sabato sera ora locale la polizia di Hong Kong ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti filo-democrazia che si erano riuniti per protestare contro il governo per il decimo weekend consecutivo. Gli scontri, che si sono verificati alla fine di una

“E chi ti riConosceva”. La svolta di Elodie : arriva il nuovo look : C’è di nuovo una foto di Elodie a tormentare followers e appassionati. Stavolta però non stiamo qui a commentare abiti succinti e bikini hot, ad attirare l’attenzione è il nuovo, strano, alternativo look che ha sfoggiato in una sua recente storia su Instagram. Per chi era abituata a vederla sempre con lo stesso taglio, i capelli cortissimi e una bella frangetta sopra gli occhi, adesso dovrà fare i conti con un deciso cambio di rotta. Elodie ha ...

Continua la di moria di delfini in Toscana : nuovo esemplare spiaggiato : Non si ferma la moria di delfini in Toscana: oggi un altro delfino spiaggiato, un esemplare adulto trovato morto in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia libera della Lecciona, tra Viareggio e Torre del Lago (Lucca). Dall’inizio dell’anno è il 38°. Ad effettuare i primi rilievi, gli uomini della Capitaneria di porto di Viareggio che a seguito della segnalazione telefonica di un bagnante non hanno potuto che constatare una ...

F1 - GP Belgio 2019 : Ferrari Con un nuovo motore? A Spa l’esordio della terza power unit - venti cavalli in più : La Ferrari utilizzerà un motore nuovo in occasione del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 30 agosto-1° settembre subito dopo la pausa estiva. La Scuderia di Maranello sta infatti deliberando la power unit 3 al banco prova e il propulsore dovrebbe appunto debuttare a Spa, pista sulla carta favorele al cavallino Rampante che inseguirà la prima vittoria stagionale. Le Rosse si giocheranno delle carte ...

Un ladro e un prete - chiude set del nuovo film di Ficarra e PiCone : Dopo 10 settimane di riprese, chiude il set del nuovo film di Ficarra e Picone (ancora senza titolo). Il nuovo lungometraggio, il settimo per gli attori e registi palermitani, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, sarà distribuito nelle sale il 12 dicembre da Medusa film. Scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, ha visto protagonisti i magnifici scenari naturali di Ouarzazate, in ...

Gianni Sperti - nuovo messaggio Contro Teresa Cilia? La lotta social prosegue : Gianni Sperti con Raffaella Mennoia: la nuova frecciatina che sembra voler colpire Teresa Cilia Nuova frecciatina a Teresa Cilia da parte di Gianni Sperti? prosegue la lotta social tra i vari protagonisti di Uomini e Donne. In particolare, l’ex tronista ha acceso un vero e proprio scontro su Instagram con Raffaella Mennoia. A inserirsi nelle […] L'articolo Gianni Sperti, nuovo messaggio contro Teresa Cilia? La lotta social prosegue ...

Alessandro Di Battista - inContro segreto Con Luigi Di Maio : nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

Orlando Contro Salvini e decreto sicurezza : Fermare nuovo Mussolini : Manifestazione in piazza in favore dei migranti e contro Salvini ed il decreto sicurezza bis: tra un tiro dei dadi e l'altro, per partecipare alla rivisitazione del gioco dell'oca, il sindaco di Palermo attacca: "Processo di fascistizzazione del paese". Leoluca Orlando Cascio, sindaco di Palermo, prende parte ad una manifestazione contro Salvini ed il decreto sicurezza bis organizzata in piazza Verdi dall'associazione Emmaus e dal ...

Orlando Contro Salvini e decreto sicurezza : "Fermare nuovo Mussolini" : Manifestazione in piazza in favore dei migranti e contro Salvini ed il decreto sicurezza bis: tra un tiro dei dadi e l'altro, per partecipare alla rivisitazione del gioco dell'oca, il sindaco di Palermo attacca: "Processo di fascistizzazione del paese" Federico Garau ? Luoghi: Palermo

“Beverly Hills 90210” : la sigla storica in Confronto a quella del nuovo reboot ti farà venire un sacco di nostalgia : E nella prima puntata, ci sono stati diversi tributi a Luke Perry The post “Beverly Hills 90210”: la sigla storica in confronto a quella del nuovo reboot ti farà venire un sacco di nostalgia appeared first on News Mtv Italia.

Uomini e Donne - Fabio e Nicole nuovo botta e risposta : lo sContro Continua : Uomini e Donne, tra Fabio e Nicole continua lo scontro: nuovo botta e risposta nuovo botta e risposta tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, ex coppia nata a Uomini e Donne. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore, giunta a termine qualche tempo fa. Poco dopo la fine di questa relazione, l’ex tronista ha […] L'articolo Uomini e Donne, Fabio e Nicole nuovo botta e risposta: lo scontro continua proviene da Gossip e Tv.

Slipknot "We are not your kind"/ Oggi esce nuovo album "Contro la solitudine del web" : Slipknot, "We are not your kind": Oggi esce il nuovo album. La risposta della metal band americana alla solitudine del web: "C'è grande insicurezza".

Nuovo blitz sulle cosche reggine - altri 16 arresti nella "Canada Connection" : All'alba l'operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria contro le 'ndrine Muià e Figliomeni già colpite il 18 luglio con 12 fermi: in tutto ora sono 28 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 5 in carcere, tra gli affiliati dei Commisso di Siderno, operativi anche in...

In Yemen proseguono gli sContri tra separatisti del sud e guardia presidenziale - e c’è il rischio che si apra un nuovo fronte di guerra : Da mercoledì nella città Yemenita di Aden, nel sud del paese, proseguono violenti scontri armati tra i separatisti del sud e le guardie presidenziali, cioè le forze militari fedeli al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi, appoggiato dagli Stati Uniti e dalla