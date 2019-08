Brasile,18enne ucciso:favela in rivolta

Attimi di tensione oggi a Rio de Janeiro, dove decine di abitanti di unahanno bloccato una strada,infuriati per la morte di un giovane colpito da una pallottola vagante mentre aspettava l'autobus per andare a scuola. Non sono mancati gli scontri con la polizia, che li ha poi dispersi con gas lacrimogeni.Alcuni striscioni invocavano "pace e giustizia".In corso le indagini sulle circostanze della morte di Gabriel Ferreira Alves,18 anni,residente a Morro do Borel, una delles che circondano il quartiere Tijuca.(Di sabato 10 agosto 2019)