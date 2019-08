Tumore al pancreas | la guarigione non è più un’utopia | scoperti dei batteri in grado di

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019)deiche favoriscono ladalal: sono proprio gli stetti presenti nel cancro ad essere indi stimolare il sistema immunitario per combattere la malattia. Lo rivela la ricerca pubblicata sulla rivista Cell e condotta presso il Centro per la ricerca sul cancro dell’Università del Texas. Si apre così una speranza importante per una patologia molto complessa e la cuiè sempre complessa se si tiene in considerazione il fatto che solo il 9% dei pazienti sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Negli ultimi anni c’è stato un susseguirsi di studi che dimostrano il ruolo del microbioma, ossia l’insieme deiche vivono nell’organismo, nello stimolare o nell’ostacolare la crescita dei tumori, non solo quelli del tratto digerente. Anche l’efficacia di molti trattamenti oggi in uso, ad esempio ...

romasulweb : Stefano lotta contro un tumore al pancreas: 'Aiutatemi a curarmi' - salvatorericci8 : Conosci le persone fino a che li vedi in tv,se spariscono dai radar , dimentichi. Daniele Formica con la sua comic… - fabiettoilgobbo : @ilpermaloso Ferdinando Miniussi, portiere di riserva, morto nel 2002 per cirrosi epatica evoluta da epatite C; Ene… -