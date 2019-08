' Ndrangheta | 28 arresti in provincia di Reggio Calabria

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : 'Ndrangheta - 28 arresti a Reggio Calabria - 9 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, 9 agosto 2019: 'ndrangheta, 28 arresti a Reggio Calabria. Crisi di governo: Salvini stacca la spina.

‘Ndrangheta - seconda tranche dell’operazione che collega l’Italia al Canada : 28 arresti a Reggio Calabria : “La ‘Ndrangheta non ha confini decisionali e Siderno non è un ‘locale’ come tutti gli altri, ha competenze che non ha nessuno”, aveva detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo il 18 luglio scorso, in occasione della prima tranche di arresti dell’operazione Canadian ‘ndrangheta Connection. Che ora prosegue: stamattina sono state arrestate 28 persone – 23 in carcere e 5 agli arresti ...

Ventotto arresti per 'Ndrangheta - colpite le ndrine Muià e Figliomeni. Stabilivano le strategie in Canada : colpite le cosche della ’ndrangheta Muià e Filomeni: 28 arresti in Calabria. È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, finalizzata all’esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare (23 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) nei confronti di elementi di vertice, ...

'Ndrangheta - blitz polizia : 28 arresti : 7.40 Vasta operazione della polizia di Stato contro elementi di vertice, affiliati e prestanome delle 'ndrine "Muià" e "Figliomeni", e della potente cosca" Commisso" di Siderno (Reggio Calabria). 28 i provvedimenti di custodia cautelare (23 in carcere e 5 ai domiciliari. Associazione mafiosa transnazionale e armata, porto e detenzione illegale di armi,trasferimento fraudolento di valori,esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento ...

'Ndrangheta - blitz tra Calabria e Liguria : 42 arresti e 15 milioni sequestrati : Beni per 15 milioni di euro, in odor di 'Ndrangheta, sono stati sequestrati stamattina in una operazione contro la mafia calabrese condotta tra Calabria e Liguria dalla DIA di Genova sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Nel mirino degli investigatori è finita la cosca Raso-Gullace-Albanese. Tra i beni sequestrati ci sono immobili, terreni, rapporti finanziari e quote societarie. 42 gli arresti di ...

'Ndrangheta - 10 arresti in cosca Cordì : 6.38 Carabinieri e GdF di Reggio Calabria hanno eseguito 10 decreti di fermo di indiziato di delitto. Le accuse,a vario titolo,sono di associazione di tipo mafioso, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, danneggiamento e detenzione abusiva di armi, con l'aggravante del metodo mafioso. Emerse responsabilità di affiliati alla cosca Cordì in estorsioni, atti intimidatori e danneggiamenti per imporre il pizzo a imprese edili e ...

'Ndrangheta - blitz contro cosca Libri a Reggio Calabria : 17 arresti : 'Ndrangheta, blitz contro cosca Libri a Reggio Calabria: 17 arresti I politici Romeo e Nicolò tra le 17 persone finite in carcere e ai domiciliari. Sono stati sospesi dai partiti. Coinvolto pure Francesco Berna, presidente Ance Calabria. Il clan, secondo gli investigatori, avrebbe gestito un bacino di voti durante le Regionali del ...

Blitz contro la 'Ndrangheta a Reggio Calabria : 17 arresti tra imprenditori e politici : Da questa mattina la 'ndrangheta è finita in primo piano a Reggio Calabria. La Polizia di Stato, insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è impegnata dalle prime ore dell'alba in un Blitz contro diversi esponenti dell'imprenditoria e della politica locale. Si tratta di una vasta operazione, chiamata dagli inquirenti "Libro Nero", che ha sferrato un duro colpo alla criminalità reggina, nello ...

'Ndrangheta - 17 arresti in Calabria : coinvolti diversi politici : Pietro Bellantoni Vasta operazione contro la cosca Libri. In carcere il consigliere regionale Nicolò. Ai domiciliari il dem Romeo. Salvini: "La pacchia è finita" Due consiglieri regionali arrestati e un ex assessore indagato a piede libero. È un vero e proprio terremoto quello che stanotte si è abbattuto sulla politica calabrese. La polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ha eseguito ...

'Ndrangheta - blitz polizia : 17 arresti : 9.25 Diciassette misure di custodia cautelare, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, sono state eseguite dalla polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria. Tra i reati ipotizzati associazione e concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, tentata corruzione. Tra gli arrestati anche imprenditori e politici, come i capigruppo del Pd e di FdI al Consiglio regionale della Calabria. Dall'indagine è emerso ...

Politici e imprenditori al servizio della 'Ndrangheta - 17 arresti in Calabria : Secondo gli investigatori «affermati imprenditori e Politici locali e regionali» risultavano da tempo «asserviti totalmente alle volontà» della cosca Libri «in qualità di soggetti intranei o concorrenti esterni» che «partecipavano attivamente» all'attività criminale. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, alla turbata libertà degli incanti, al porto illegale di armi e alla tentata corruzione per atto contrario ai doveri ...

‘Ndrangheta - arresti nel clan Libri a Reggio Calabria : “Mani su politica e imprenditoria” : Maxi blitz della polizia a Reggio Calabria contro il clan Libri: 150 agenti hanno eseguito 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip, effettuando anche decine di perquisizioni e sequestri nei confronti di società e imprese: "Favorivano politici e imprenditori a loro asserviti".Continua a leggere

'Ndrangheta : imprenditori e politici al servizio della cosca Libri - arresti a Reggio Calabria : Blitz della polizia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica reggina: fermati anche due noti imprenditori del settore edilizio, immobiliare e della ristorazione; un politico regionale

‘Ndrangheta - 17 arresti a Reggio Calabria : colpita la cosca Libri. In carcere un consigliere regionale di Fdi - ai domiciliari capogruppo Pd : C’è più di un politico tra i 17 arresti eseguiti questa notte a Reggio Calabria dove la Direzione distrettuale antimafia ha colpito la cosca Libri. Fino alla conferenza stampa che si terrà in mattinata per illustrare i dettagli dell’operazione “Libro Nero”, la Procura tiene la massima riservatezza. Sappiamo già però che tra i politici arrestati ci sono il consigliere di Fratelli d’Italia Sandro Nicolò, finito in carcere, e il capogruppo al ...