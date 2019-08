Londra | ventenne rapina | stupra e uccide una donna di 89 anni

Fonte : fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2019) Reece Dempster, 22, hato, violentato e ucciso l'89enne Dorothy Woolmer. Il suo è stato uno dei più brutali delitti degli ultiminella capitale britca.

VAlivernini : RT @magicaGrmente22: Un pugno alla hostess perche' si è rifiutata di consentirgli un cambio di posto per sedersi vicino al suo suo amico Is… - vaglica61 : RT @magicaGrmente22: Un pugno alla hostess perche' si è rifiutata di consentirgli un cambio di posto per sedersi vicino al suo suo amico Is… - razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Un pugno alla hostess perche' si è rifiutata di consentirgli un cambio di posto per sedersi vicino al suo suo amico Is… -