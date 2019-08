Io e Te | Anna Mazzamauro lascia senza parole Diaco | “E’ una merd…”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 9 agosto 2019) Io e Te:fa una confessione che spiazza PierluigiUltima puntata di Io e Te per quanto concerne questa settimana. Dopo diversi ospiti quali Michele Cucuzza, Enzo Decaro e Dolcenera oggi Pierluigiha avuto l’onore di ospitare una grande attrice comica come, conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo della signorina Silvani nei film di Fantozzi. E proprio per questo ruolo lei ha confessato di essersi ispirata a sua madre (che lavorava al Ministero della Finanze). Sul personaggio, invece, si è espressa in questo modo,ndoPierluigi: “La signorina Silvani è una sciocca, anzi no, è una merd… schifosa. Si può dire? C’è sul vocabolario”.si è limitato a rispondere che “questa te la passo”.: “Paolo Villaggio era uno snob”.in difficoltà ...

mariluchio : @RaiUno @pierluigidiaco Anche noi siamo felici di aver seguito come ospite Anna Mazzamauro, grande persona e grande donna - JackMagico : Prima della Marchesini, prima della Cortellesi c'è la grande Anna Mazzamauro. Vi immaginate uno show con Fiorello e… - Gabriel85766922 : @pierluigidiaco sei davvero molto bravo,ti sto seguendo nell’intervista ad anna mazzamauro -