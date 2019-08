Sicilia | oltre 5mln di euro per parcheggi in 13 città

Sicilia : da Regione oltre 5mln per monitoraggio ponti e viadotti : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Supera i cinque milioni di euro la cifra stanziata dal governo Musumeci per il maxi monitoraggio straordinario di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province Siciliane. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. "Stiamo int

Pronti i concorsi alla Regione Siciliana - posto fisso per oltre 6 mila persone : Tornano le assunzioni alla Regione Sicilia ed è corsa contro il tempo, prima delle ferie, per l’approvazione della legge che permetterà di aprire i bandi di concorso. L’Ars deve approvare due provvedimenti che sbloccherebbero subito 500 assunzioni e bisogna far presto per evitare che la macchina amministrativa si paralizzi Il piano triennale del fabbisogno prevede l’assunzione di seimila nuovi regionali entro il 2024. La proposta prevede che ...

Incendi : in Sicilia oltre venti focolai - in azione anche Canadair ed elicotteri : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Sono 23 gli Incendi divampati in Sicilia dall'alba di oggi. Cinque nella provincia di Catania, quattro nella provincia di Palermo e altri 4 nel messinese, tre ad Agrigento, due a Caltanissetta e ancora tra Siracusa e Ragusa. In azione anche Canadair ed elicotteri. Rich

Casa : alla Sicilia oltre 22mln di fondi ex Gescal - Sunia 'tutti per alloggi a canone sostenibile' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Utilizzare i fondi ex Gescal per la realizzazione di alloggi in affitto a canone sostenibile. E' la richiesta avanzata dal Sunia Sicilia, in linea con il sindacato nazionale, dopo l'assegnazione all'isola di 22.646 milioni di fondi residui ex Gescal, su una somma compl

Industria : a Palermo 'Connext Sicilia' - con oltre 400 imprese e mille visitatori : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Si terrà oggi, alle Terrazze di Mondello a Palermo, Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato Industriale organizzato da SicIndustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con ConfIndustria e con ConfIndustria Servizi. La giornata pre

Gdf : Sicilia - 37 mln di peculato e condotte corruttive per oltre 7 mln : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Trentasette milioni di euro di peculato e circa 7,2 milioni di condotte corruttive/concussive accertate. Sono questi i dati forniti dalla Guardia di finanza in relazione alle attività a tutela della legalità nella pubblica amministrazione compiute nel periodo tra il 1

Autostrade e Strade Statali si rifanno il look in Sicilia - stanziati oltre 60 milioni : In arrivo 60 milioni di euro per realizzare interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle AutoStrade e delle Strade Statali della Sicilia. Lo rende noto l’Anas dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle gare d’appalto. Gli appalti fanno parte della nuova tranche del piano #bastabuche composto da 76 bandi, che riguarda l’intero territorio nazionale per un ammontare complessivo di 380 milioni di ...