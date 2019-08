Mike Tyson | rivelazione choc | Usavo l' urina dei miei figli per fregare i test anti

Balrog di Street Fighter 2 è ispirato a Mike Tyson - ma l'ex campione lo scopre solamente ora : Nel 1991, usciva Street Fighter II. Ora, nel 2019, Mike Tyson ha appena sentito parlare di Balrog, un personaggio che in origine aveva un nome piuttosto simile a quello del celebre ex campione.Come sottolinea EventHubs, ESPN ha chiesto all'ex campione dei pesi massimi se conosceva la storia del personaggio. Tyson ha risposto, "no, non ne ho idea." Arda Ocal di ESPN ha spiegato come il personaggio di Balrog fosse originariamente chiamato "M. ...

“Vuoi morire in quell’inferno?” - la leggenda di Mike Tyson : fra droga e crimine - il match più importante è sul ring della vita : Mike Tyson racconta il suo passato nell’inferno di Brooklyn, fatto di crimine, droga e miseria. La boxe gli ha dato una chance per lasciarsi tutto alle spalle, lui l’ha presa al volo… e a pugni “Mike, vuoi morire lì o batterti per lasciare quell’inferno?“, questa domanda Mike Tyson se l’è fatta spesso nella sua vita. Crescere a Brooklyn, uno dei quartieri più malfamati d’America, non è ...

“Vuoi morire in quell’inferno?” - la leggenda di Mike Tyson : fra droga e crimine - la battaglia più grande è sul ring della vita : Mike Tyson racconta il suo passato nell’inferno di Brooklyn, fatto di crimine, droga e miseria. La boxe gli ha dato una chance per lasciarsi tutto alle spalle, lui l’ha presa al volo… e a pugni “Mike, vuoi morire lì o batterti per lasciare quell’inferno?“, questa domanda Mike Tyson se l’è fatta spesso nella sua vita. Crescere a Brooklyn, uno dei quartieri più malfamati d’America, non è ...