Matteo Salvini | dritto al voto in solitaria

Giuseppe Conte - il "no" a Matteo Salvini che ha convinto il leghista ad aprire la crisi di governo : crisi di governo aperta. Lo ha confermato al termine dell'ennesima giornata convulsa Matteo Salvini: "La maggioranza non c'è più, il Parlamento ne prenda atto". Atteso, dunque, il voto in aula che sancirà la fine del governo gialloverde. Poi, voto anticipato a ottobre o una nuova maggioranza (ipotes

Matteo Salvini fa cadere il Governo : dimissioni di Conte ed elezioni subito : E’ partita ufficialmente la crisi di Governo. “Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza,

Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo : "La maggioranza non c'è - in aula a sfiduciare Conte" : Ora è ufficiale, si è aperta la crisi di governo. Lo confermano le parole di Matteo Salvini diffuse con una dichiarazione ufficiale: "Inutile andare avanti a colpi di NO e litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di Signor No. Non vo

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Roberto Saviano dà la mano ai migranti - Matteo Salvini azzanna : "Ancora parla? Prima gli italiani" : "Ma ancora parla??? Porti chiusi e Prima GLI ITALIANI. Punto". Poche parole, ma durissime. Lo scrive Matteo Salvini dopo aver letto l'ultima iniziativa social di Roberto Saviano, tendere la mano a un migrante e farsi un selfie. Roberto Saviano commentando la vicenda Open Arms, ha infatti lanciato la

Vittorio Feltri sulla crisi di governo : "Matteo Salvini non è scemo - ecco perché non rompe" : Una nuova giornata convulsa, scandita da incontri e note ufficiali. Prima il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dunque il presidente del Consiglio al Quirinale per un incontro definito "interlocutorio" con Sergio Mattarella. Poi arriva il tempo delle note di partito. Pri

Matteo Salvini - la voce : "La Lega pronta a ritirare i ministri". Poi la smentita : una polpetta avvelenata? : Nelle ultime ore si è diffusa un'indiscrezione secondo la quale Matteo Salvini avrebbe posto il premier Giuseppe Conte di fronte a un bivio: o le dimissioni dello stesso presidente del Consiglio o il ritiro dal governo dei ministri leghisti. A lanciare la bomba, in un momento a dir poco delicato, è

Matteo Salvini - un terremoto : "Rottura insanabile - inutile andare avanti così. Voto unica alternativa" : Dopo la presa di posizione ufficiale del M5s, contrario nei fatti all'apertura della crisi di governo, ecco piovere quella della Lega di Matteo Salvini. Ed è un vero e proprio terremoto. Le parole scelte dal Carroccio sono durissime: "C’è la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose b

Così ora Matteo Salvini vuole prendersi tutto : L'umiliazione inflitta ai 5S. Le nuove provocazioni sui ministri da silurare. La salita di Conte al Colle. I calcoli sui tempi in cui arrivare alle urne. Nel caos dopo il voto sulla Tav, l'unica cosa chiara è la strategia di potere della Lega

Matteo Salvini - Augusto Minzolini : "Ecco la vera ragione del nervosismo di Salvini". Conte-bis in arrivo? : "Matteo Salvini ora punta alle elezioni in primavera e per lui sarebbe difficile mettere in piedi un Conte bis ora e, poi, togliergli la fiducia tra qualche mese. Il nervosismo del vicepremier leghista nasce proprio dalla consapevolezza che si sta complicando la strada per le urne nel 2020" spiega A

Matteo Salvini - il piano : prima il vertice con Di Maio - poi al Colle da Mattarella. Il timing della crisi : Matteo Salvini potrebbe salire in fretta e furia al Quirinale. La data prevista è quella di lunedì 12 agosto. Non prima però di aver incontrato l'alleato grillino Luigi Di Maio. A lui infatti darà l'occasione per cambiare le sorti del governo gialloverde. Dopo la vittoria della realizzazione della T

Matteo Salvini allontana l'ipotesi rimpasto : "No poltrone - ma qualcosa si è rotto". Crisi sempre più vicina : Alla fine di una giornata cruciale, quella di mercoledì 7 agosto (giorno in cui la mozione no-Tav dei 5 Stelle ha visto la sua sconfitta) Matteo Salvini è sceso in mezzo al popolo. "Per iI giornalisti sono qua per chiedermi del governo. Ma l'ultima cosa che ci interessa è qualche poltrona o qualche

Crisi di governo - Matteo Salvini pone le condizioni per andare avanti : flat tax e autonomia : In queste ore convulse, Matteo Salvini è stato Palazzo Chigi con il premier Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini, che da indiscrezione chiede la testa di tre ministri, ha annullato la tappa del beach tour di questo pomeriggio. I nomi, da quanto si apprende, sarebbero quelli di cui si è