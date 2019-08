Marcinelle | 63 anni fa la tragedia in cui morirono 136 minatori italiani Mattarella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) “Ladiè parte della memoria collettiva dell’Italia e dei Paesi che ne furono colpiti. Il sacrificio di 262 lavoratori, di cui 136 connazionali, ci esorta a promuovere, oggi come in passato, migliori opportunità di lavoro e massime garanzie di sicurezza per tutti i lavoratori, in Italia, in Europa e nel mondo”. È questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergioin occasione del 63esimoversario della strage sul lavoro, avvenuta l’8 agosto del 1956 nella miniera di carbone di, in Belgio: dei 275 lavoratori presenti in miniera, solo 13 si salvarono. “La tutela di tutti i lavoratori e la incessante promozione dei loro diritti costituiscono principi di civiltà irrinunciabili per ogni Paese e sono un obiettivo fondamentale nel processo di consolidamento della comune casa europea e dell’intera comunità ...

