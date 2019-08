Ligue 1 2019-2020 | come vedere in tv il Campionato francese Il programma e gli orari

Il palinsesto di Dazn per la stagione 2019-2020 : Serie A - Serie B - La Liga - Ligue1 - tanti motori e gli eventi di Eurosport! : Oggi incomincia una nuova ricca stagione di sport su Dazn, il celeberrimo servizio internazionale di streaming live e on-demand che aveva debuttato in Italia dodici mesi fa. Sarà un’annata davvero molto ricca con tantissimi eventi trasmessi in diretta sulla piattaforma visibile su smart tv, cellulari, computer, tablet, consolle per videogiochi: il palinsesto si è infatti arricchito notevolmente, tanto che il claim della campagna ...