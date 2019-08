Biancaneve | scoperta la tomba della baronessa che ispirò la fiaba | ecco la sua vera storia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) C’era una volta unatedesca, bellissima, che viveva con il padre e una matrigna cattiva: ladi Maria Sophia von Erthal non ha un lieto fine, ma potrebbe aver ispirato ladi. Il museodiocesi di Bamberga, in Baviera, ha annunciato di aver ritrovato la lapidevissuta nel 700, che da oggi è esposta al pubblico. “Non possiamo provarlo con certezza, ma ci sono molti indizi che Sophia sia stata il modello di” ha detto direttore del museo, Holger Kempkens, intervistato dalla Bbc. “C’è una base storica, con aggiunta di elementi di fantasia”. Maria Sophia von Erthal nacque in un castello a Lohr am Main, a circa cento km da Bamberga, figlia di un potente nobile locale che possedeva una fabbrica di specchi, proprio come quello ‘delle mie brame’. La ragazza aveva perso la madre da giovane e il padre aveva ...

