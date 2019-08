Arriva il car sharing a lungo termine

Corsera : i piani di Marotta e Paratici per Arrivare allo scambio Dybala-Icardi : L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria di Marotta e il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge Icardi e Dybala, le cui mosse sarebbero state manovrate da Marotta e Paratici fin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai ...

Karina Cascella - dopo la morte di Carolina Arriva lei : “So io cos’è giusto fare” : La morte di Carolina pochi giorni fa: Karina Cascella quasi in lacrime La morte di Carolina ha causato molta sofferenza non solo a Karina Cascella ma anche a sua figlia Ginevra, visto che il cagnolino è morto all’improvviso in maniera tragica, come ha rivelato l’opinionista in una recente storia pubblicata su Instagram. Karina non sapeva […] L'articolo Karina Cascella, dopo la morte di Carolina arriva lei: “So io ...

Lukaku - neanche il tempo di Arrivare… che bocciatura da Moratti : “Icardi è più forte - l’Inter si è incartata” : Romelu Lukaku all’Inter, manca solo l’ufficialità. Ma c’è chi ha già espresso parere negativo: l’ex presidente Moratti storce il naso e preferisce Icardi Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter. A dire il vero, non le è ancora ufficialmente, mancano solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’accordo totale con il Manchester United. neanche il tempo di arrivare a Milano però, che il bomber belga ha ...

Barcellona - per Arrivare a Neymar serve sacrificare Coutinho : il brasiliano finisce nel mirino di Manchester United e Arsenal : Il Barcellona deciso a riportare Neymar in Catalogna, ma per farlo serve sacrificare Coutinho: il brasiliano interessa a Manchester United e Arsenal Barcellona-Neymar, un ritorno possibile. Il club bluagrana ha tutta l’intenzione di riportare l’esterno brasiliano in catalogna, ma il PSG non intende fare sconti sui 200 milioni richiesti. Alcune contropartite potrebbero far gola al club parigino, ma serve una parte cash ...

“Un ciclone per Milly Carlucci”. A Ballando Arriva lei : fulmini e saette : Ballando con le stelle, le indiscrezioni intorno al programma di Milly Carlucci non mancano. Elisa Isoardi potrebbe essere solo uno dei tanti nomi. Milly avrebbe messo gli occhi anche sulla pallavolista Francesca Piccinini che secondo il settimanale Oggi sarebbe super corteggiata dalla conduttrice. “Gira voce che nei giorni scorsi la pallavolista Francesca Piccinini, 40 anni, abbia incontrato in gran segreto Milly Carlucci. Si sussurra che la ...

Genoa - Arriva Saponara : “La scelta migliore per la mia carriera” : Saponara Genoa- Affare ormai pronto ad essere ufficializzato. Saponara è un nuovo giocatore de Genoa. Visite mediche in corso e poi firma sul contratto e ufficialità dell’operazione. Il giocatore giocherà in posizione di trequartista, dando un’impronta decisa alla nuova idea tattica di Andreazzoli. leggi anche: Calciomercato 5 agosto lunedì: Inter, affondo Lukaku, sorpasso alla Juve. […] L'articolo Genoa, arriva Saponara: ...

Negli Usa Arriva la Apple Card - ma non per tutti : La carta di credito virtuale e fisica di Cupertino in collaborazione con Goldman Sachs da oggi disponibile solo Negli States. Secondo indiscrezioni, arriverà in Italia a fine mese

Carlo Conti rivela : “Ci sarà un nuovo gioco a L’Eredità e dal web Arriva ‘Tali e Quali Show’ “ : Carlo Conti al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato le novità che interesseranno i programmi della prossima stagione televisiva. Il gioco più seguito del preserata di Rai 1, "L'Eredità" avrà un nuovo gioco e un nuovo regolamento, per quanto riguarda "Tale e Quale e show" ci sarà un nuovo piccolo spazio all'interno della trasmissione.\\Non c'è dubbio che "L'Eredità" sia uno dei quiz più seguiti dal pubblico. Ormai da anni, nel tardo ...

Rincari per libri e diari : per famiglie Arriva la stangata : Giorgia Baroncini I prezzi del corredo scolastico sono in aumento, con punte fino al +3% rispetto al 2018, per una spesa totale che in media raggiungerà circa 1.000 euro Manca ancora un mese all'inizio dell'anno scolastico. Tra gli studenti c'è chi ha già concluso i compiti estivi, chi rimanda tutto all'ultimo e chi in vacanza ha dimenticato il suono della campanella. Ma sugli scaffali degli ipermercati e nei negozi sono già ...

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate? Arriva la smentita! : Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate davvero? Purtroppo no dato che è appena Arrivata la smentita No, no, fermi tutti! Cara Delevingne e Ashley Benson stanno ancora insieme! Le due star mondiali sono innamoratissime e la loro storia d’amore va avanti a gonfie vele ma il problema sembra essere solamente il loro matrimonio. […] L'articolo Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate? Arriva la smentita! proviene da Gossip ...

Carabiniere ucciso - Arriva dagli Usa team di investigatori privati per la controindagine : La battaglia giudiziaria è solo agli inizi, ma i padri di Elder Finnegan Lee, 19 anni, e Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, i due californiani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, sono già operativi al massimo grado per salvare i loro ragazzi. Giunti in Italia dagli Usa per organizzare al meglio la difesa dei figli che hanno già visitato nel carcere di Regina Coeli dove sono reclusi, i genitori dei due stanno ...

Carlo Ancelotti – In attesa di altri innesti - il mister valuta i nuovi Arrivati : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il mister azzurro Carlo Ancelotti inizia a tirare le somme dopo la fase di preparazione della squadra. Carlo Ancelotti – La rosea fa il punto senza considerare ciò che può succedere sul mercato. Sul tavolo ci sono le trattative per Lozano, James, Timo Werner e Zaha. Questione di motivazioni “Lo spettacolo deve continuare, a prescindere da quello che riserverà il mercato. E ...