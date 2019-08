Alpi | in arrivo ondata di calore | temperature medie più alte di 5 gradi Lo zero termico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) È previsto per il week end un rialzo delleche sullecomporterà nella giornata di sabato 10 agosto un aumento della quota dello, cioè dell’altitudine alla quale si registrano. Si tratta di un dato anomalo, dovuto a un innalzamento delledi circa 5. Sarà un fenomeno che durerà poche ore, tanto che già per la giornata di domenica 11 agosto dovrebbe tornare ad abbassarsi intorno ai 4.200-4.300 metri. Ed è previsto che lunedì 12 torni sotto i 4mila metri. “Si tratta di un dato anomalo per il periodo – ha spiegato Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr – dovuto al fatto che lesaranno piùdella media di 5, passando da 31-32 di valore massimo a 36-37. Episodi di questo tipo, dal 2000 in poi, non sono però più eccezionali ma continuano ad essere sempre più ...

