Spagna | Sanchez a re Felipe | “La sfiducia tra Psoe e Podemos continua ed è reciproca”

Nuova bocciatura di Sanchez - ora due mesi per evitare ennesime elezioni in Spagna : La Nuova bocciatura del leader socialista Pedro Sanchez (124 sì, 155 no e 67 astensioni) nel secondo voto di investitura fa partire il cronometro istituzionale: di qui a due mesi, salvo un reincarico che vada a buon fine, la Spagna tornerà alle urne senza che siano stati risolti - e neanche affrontati - i numerosi problemi economici, politici e istituzionali del Paese. Nonostante un'offerta dell'ultimo minuto di Unidas Podemos lanciata nel suo ...

Spagna - seconda bocciatura al Congresso per il premier Sanchez. Adesso ha due mesi per formare un governo - altrimenti si va a elezioni : seconda bocciatura per Pedro Sanchez. Il leader socialista spagnolo non ha ottenuto la maggioranza necessaria a formare un nuovo governo in Spagna nel secondo voto al Congresso, dopo quello di martedì. A sostenere il premier sono gli stessi 124 membri, 123 del Psoe più José María Mazón del Partido Regionalista de Cantabria, che lo avevano promosso al primo turno, mentre sono 156 i contrari e 66 gli astenuti. E come martedì, i membri di Podemos ...

Spagna - Sanchez bocciato a voto fiducia : 15.50 Il leader socialista Pedro Sanchez non ha ottenuto la maggioranza necessaria per ottenere l'incarico a formare un nuovo governo in Spagna nel secondo voto al congresso. Ottenendo 124 voti a favore e 156contrari, con 66 astenuti, ha perso l'investitura a premier. Cruciale l'astensione di Podemos di Pablo Iglesias, con il quale non è stato raggiunto un accordo per un governo di coalizione delle forze di sinistra, nonostante gli intensi ...

Spagna - Sanchez perde primo voto fiducia : 17.30 Il premier spagnolo Sanchez non ha passato il primo voto di fiducia. Il leader socialista ha ottenuto 124 voti a favore e 170 contrari, mentre gli astenuti sono stati 52. Giovedì è programmato un nuovo voto: a Sanchez basterà la maggioranza semplice per essere incaricato premier. La sinistra radicale di Podemos si è astenuta. "Un gesto per facilitare i negoziati", spiega la portavoce, lasciando aperto uno spiraglio per trovare un ...

Spagna - il Congresso boccia il governo Sanchez al primo turno. Servono i voti di Podemos e dei partiti baschi : Niente di fatto al primo turno di votazioni per Pedro Sanchez. Il riconfermato primo ministro spagnolo socialista non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta del Congresso, 176 voti, che gli avrebbe permesso di formare un nuovo governo. Il leader del Psoe ha incassato solo 124 voti a favore, quelli dei suoi 123 deputati e del rappresentante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, contro 170 contrari e 52 astenuti. A pesare ...

Spagna - Sanchez non ha sostegno Congresso per formare governo al primo turno. Ora servono i voti di Podemos e dei partiti baschi : Niente di fatto al primo turno di votazioni per Pedro Sanchez. Il riconfermato primo ministro spagnolo socialista non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta del Congresso, 176 voti, che gli avrebbe permesso di formare un nuovo governo. Il leader del Psoe ha incassato solo 124 voti a favore, quelli dei suoi 123 deputati e del rappresentante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, contro 170 contrari e 52 astenuti. A pesare ...

C'è vita a sinistra (in Spagna). Sanchez a un passo dall'accordo di Governo con Iglesias : Erano sul punto di rompere, di litigare, di portare gli spagnoli alle urne per la quarta volta in quattro anni. Invece, due giorni dopo che Sanchez era arrivato ad accusare Podemos di “non difendere la democrazia”, è stata una mossa del suo leader del partito di sinistra, Pablo Iglesias, a calmare le acque.Le trattative tra Sanchez e IglesiasL’accordo sarà finalmente portato a casa? Nel Psoe soffiano venti ...

Spagna senza Governo : ritorno a Elezioni?/ Salta accordo Podemos-Sanchez : gli scenari : Spagna ritorna alle Elezioni Politiche, le quarte in 4 anni,? Rottura Sanchez-Podemos, il Governo non si forma: tutti gli scenari