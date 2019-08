Siberia in fiamme e non solo | aspettiamo di estinguerci per dichiarare l’emergenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Siamo come dinosauri che guardano il meteorite puntare verso di noi. Alcuni di noi stanno dicendo: “oh, guardate quella bella luce”, o “cos’è quella cosa?”, o “quanto pericoloso può essere davvero?” E molti di noi hanno detto: “non voglio pensarci”, quindi facciamo finta che non ci sia. Un pezzo didelle dimensioni del Portogallo è appena bruciato, spingendoci ben oltre un altro punto di svolta climatica. I ghiacciai scorrono improvvisamente in fiumi mostruosi e scroscianti. E si è formato un lago nel Polo Nord. Mentre vivevo in Nuova Zelanda, e il Natale era nel bel mezzo dell’estate dell’emisfero australe, si potevano comprare ciondoli di Babbo Natale sul surf. Ma non avremmo mai immaginato che potesse fare surf a casa, in uno specchio d’acqua al Polo Nord. Non nascondiamocelo, ci vorrà davvero molto ...

