Sgarbi furioso | “Io autentico opere false? Magistrati incompetenti | vi odio” Poi se la

Sgarbi furioso su La 7 : 'Di Maio? Cretino e ignorante - sviluppo economico del c...' (VIDEO) : Mai banale Vittorio Sgarbi quando c'è da esprimere un problema. Il suo intervento da ospite di Myrta Merlino, nel programma di La 7 L'aria che tira, non è stata un'eccezione. Nell'ambito di un confronto con Oscar Farinetti il deputato e critico d'arte ha voluto sottolineare come egli non appartenga ad alcuno schieramento politico per definizione, limitandosi a lavorare politicamente nell'unico interesse di portare a compimento che sono le sue ...