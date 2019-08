“Momenti difficili” Rocio Muñoz Morales in crisi con Raoul Bova? Tutta la verità

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’,Munozha etichettato come fake news sia le indiscrezioni su un momento dicon, sia quelle su un matrimonio ormai imminente. L’attrice ha spiegato che nonostante abbiano attraversato momenti difficili come tutte le coppie, lei e il suo compagno sono inseparabili. L’attrice ha deciso di svelare come stanno veramente le cose. E così ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi nella quale ha raccontato un bel po’ di cose.ha raccontato di essere una mamma felice e fiera delle sue bambine: “Luna ha intelligenza e sensibilità. Alma è una bimba sorridente e positiva – ha detto – Si cercano, stanno bene insieme. E per ora la grande non è gelosa della piccola. Io ho cercato di coinvolgerla, quando avevo il pancione quando abbiamo preparato la culla e i vestiti per Alma e cerco di farlo oggi”. ...

chetempochefa : 'Io sono orgoglioso di essere italiano per l'umanità della mia gente, noi siamo un grande popolo nei momenti diffic… - Giupeppe68 : RT @Maria74Prof: #UnTemaAlGiorno Anche nei momenti difficili e brutti della vita... #DovremmoCercare tutto ciò che è positivo e buono... no… - intornoAlTempo : RT @Maria74Prof: #UnTemaAlGiorno Anche nei momenti difficili e brutti della vita... #DovremmoCercare tutto ciò che è positivo e buono... no… -