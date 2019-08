Meteo | violenti temporali oggi al nord | caldo fino a 39°C al sud!

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Meteo Bolzano - a luglio caldo sopra la media - violenti temporali e record di fulmini con 35mila scariche : Temperature di un grado sopra la media, record di fulmini ma precipitazioni sotto i livelli normali: è il bilancio in provincia di Bolzano del servizio Meteo per il mese di luglio 2019. Come si spiega in una nota, il mese di luglio 2019 va in archivio con temperature di circa un grado al di sopra della media di lungo periodo. A causa dei numerosi e violenti temporali degli ultimi giorni, inoltre, è stato stabilito il record di 35.000 fulmini in ...

Meteo - è stato un weekend di maltempo estremo e violenti temporali in Italia con oltre 500.000 fulmini : Per l’Italia era previsto un weekend terribile dal punto di vista Meteorologico e il maltempo si è manifestato in tutta la sua violenza sul Centro-Nord da venerdì 26 a domenica 28 luglio. Tanti danni, 3 vittime e dispersi a causa degli eventi Meteo estremi. A Fiumicino, una donna ha perso la vita dopo essere stata scaraventata in aria dalla furia di un tornado mentre si trovava in auto. Tanta la distruzione nell’area attraversata dal vortice. ...

Meteo - comincia il weekend di maltempo : violenti temporali e grandine al Nord ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO] : È iniziato il weekend di maltempo sul Nord Italia. Dopo la tromba marina avvistata al largo di Genova in mattinata, violenti temporali stanno colpendo in particolare Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia con forti piogge e grandine. Fino alle 15:30, segnaliamo i seguenti accumuli pluviometrici più rilevanti: 28mm a Portogruaro, Reggello, Muzzano, 18mm a Parella, Savignano sul Panaro, 17mm a Ferrara, 16mm a Valsamoggia, 15mm a ...

Meteo : oggi rischio violenti temporali al nord. Caldo intenso al sud : L'anticiclone africano sta rapidamente perdendo presa sul Mediterraneo a favore di correnti più fresche e instabili provenienti dall'Atlantico che già hanno portato un cambiamento sensibile del...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il maltempo si sposta verso il Sud - massima allerta Meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il forte maltempo di stasera : arrivano nuovi violenti temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

PREVISIONI Meteo/ Violenti temporali nelle Marche - maltempo su tutto l'Adriatico : PREVISIONI METEO, maltempo e temporali sulle regioni adriatiche, ma anche nelle zone interne della Toscana: temperature in picchiata

Meteo : rischio temporali violenti in Puglia. Possibile grandine grossa - nubifragi e trombe d'aria : Mattina nuvolosa e molto umida per la Puglia, segno che qualcosa ormai sta per cambiare dopo tanti giorni dominati dall'anticiclone sub-tropicale e caldo davvero eccessivo. Difatti una perturbazione...

Allerta Meteo : centro Estofex lancia allerta 3 per fenomeni violenti - rischio tornado e grandine grossa : Una massa d'aria più fresca e instabile (relativamente piccola ma molto incisiva) attraverserà nelle prossime ore il nord Italia ed in particolare la fascia a nord del Po che va dalla Valle d'Aosta...

Previsioni Meteo 4 luglio - temporali violenti al Nord con pericolo grandine : Secondo le Previsioni meteo del 4 luglio la penisola deve ancora fare i conti con i temporali che in queste ore potranno interessare anche l'Appennino, mentre venerdì si andrà verso una maggior stabilità grazie a una temporanea spinta dell'alta pressione dal Mediterraneo verso Nord. Gran caldo al Sud.

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Previsioni Meteo : violenti temporali e grandinate record in arrivo : L’Italia in questi ultimi due giorni sta facendo i conti con temperature elevate e con numerosi casi eccezionali, soprattutto al settentrione. Proprio al nord, tra ieri e oggi si sono superati i 40 gradi all’ombra, ma il caldo attanaglia tutta la penisola e risulta molto intenso anche in Sardegna, Toscana e Lazio. Sono 16 i centri urbani contrassegnati oggi con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio ...