Mamma di un ragazzo autistico sfrattata dalla casa popolare perché possiede un

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Una 53enne deve lasciare laentro 60 giorni per il fatto di possedere un veicolo di potenza superiore a 80 kw. La donna infatti ha un camper di 96 Kw di potenza, usato a volte per poter portare in gita il figlio

flonardo : RT @Mimosa13Me: Complimenti al sindaco del PD, sfrattata mamma di un ragazzo autistico. ROM e africani nei campi abusivi a spese degli Ital… - Mimosa13Me : Complimenti al sindaco del PD, sfrattata mamma di un ragazzo autistico. ROM e africani nei campi abusivi a spese de… - hymnserendipity : Raga sono tornata dopo 10 ore di lavoro puzzo come una capra voglio farmi una doccia but sto per vedere la mamma del mio ragazzo -