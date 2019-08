Juventus | la Corte Federale d' Appello respinge l' ennesimo ricorso sullo Scudetto del 2006

Calciopoli - Corte federale d’appello Figc respinge il ricorso della Juventus : lo scudetto del 2006 spetta all’Inter : Lo scudetto del 2006 spetta all’Inter. La Corte federale d’appello della Figc ha respinto il reclamo della Juventus , confermando l’inammissibilità del ricorso sull’assegnazione alla squadra dell’allora presidente Massimo Moratti dello scudetto 2006 . Il club bianconero si è rivolto alla giustizia sportiva per ottenere l’annullamento della delibera con cui il consiglio federale Figc , nel 2011, si era espresso contro la ...

Calciopoli - la Juventus non si dà pace : nuovo ricorso presso la Corte d’Appello Federale : Calciopoli la Juventus non si arrende: nuovo ricorso il 6 agosto Questione Calciopoli, il Corriere della Sera riporta alcune novità riguardanti la Juventus: “Infinita Calciopoli. Il 6 agosto, presso la Corte d’Appello Federale, si discuterà il ricorso avanzato dalla Juventus nella disputa nata per togliere il titolo assegnato all’Inter dal commissario Guido Rossi. L’11 luglio di fronte al Tribunale nazionale Federale, la Juventus ...