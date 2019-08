Il minimo solare “potrebbe durare fino al 2055 | previsti sostanziali cali di temperatura”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L’attualepotrebbeper oltre 3 decenni, sostengono gli esperti. Il sole sta entrando in un, un periodo caratterizzato da un calo dell’attività sulla nostra stella. Ma gli esperti che hanno analizzato il sole credono che ci siano delle evidenze che suggeriscono che potrebbeal. Il sole segue cicli di 11 anni in cui raggiunge un massimo e un. Durante un massimo, il sole emette più calore ed è disseminato di macchie solari. Tuttavia, ci sono delle occasioni in cui un massimo o unpossonoper oltre un ciclo. L’esempio più famoso è ildi Maunder, che è durato dal 1645 al 1715. Durante questo periodo, le temperature nell’emisfero settentrionale sono scese di 1,3°C e hanno determinato stagioni più brevi e infine, carestie, in quella che viene definita “mini era glaciale”. Ora gli scienziati sostengono ...

