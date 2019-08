Giudice fa cadere le accuse contro un 96enne che accompagnava il figlio malato di cancro

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Frank Caprio, undi Providence, cittadina del Rhode Island, ha fattoledi eccesso di velocitàun novantaseienne che stava portando ildidal dottore. Lo riporta Huffington Post USA. VIDEO - “Guido per mio”. Il: “Lei è un uomo buono” Caprio, protagonista del programma online Caught In Providence, ha elogiato il comportamento di Victor Coella, 96 anni, che ha superato il limite di velocità per aiutare ildi 63 anni. Il video, pubblicato su YouTube mercoledì scorso è subito diventato virale. “Lei è un brav’uomo, un brav’uomo. A più di 90 anni lei si prende ancora cura della sua famiglia, è una cosa meravigliosa” ha detto il, visibilmente commosso. Caught in ...

