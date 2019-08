Galaxy Note 10 | torna lo smartphone col pennino | più potente ma a prezzi stellari

Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus : prezzo - caratteristiche e data di uscita : Samsung ha svelato a New York i suoi nuovi Samsung Galaxy Note 10, la gamma di smartphone premium pensati per i professionisti e contraddistinti dalla presenza della S-Pen, il pennino in dotazione. D'altronde, se la linea Galaxy S rappresenta i modelli più venduti dell'azienda, i Galaxy Note sono pensati per la nicchia di appassionati Samsung che vogliono funzionalità all'avanguardia e lo stilo che li aiuti ad esprimere ...

Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video : Aspettando in foldable ecco il Galaxy Note numero dieci. Tre modelli presentati a New York, il pennino rimane il protagonista. Potenziato il comparto video. Prezzi a partire da 979 euro

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ ufficiali : minimalismo - potenza e usabilità (foto e video) : Al termine di una lunga serie di indiscrezioni Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ sono stati ufficializzati nel corso dell'evento di oggi a New York L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ ufficiali: minimalismo, potenza e usabilità (foto e video) proviene da TuttoAndroid.

Ecco com’è il nuovo Samsung Galaxy Note 10 (video) : Lo smartphone con il pennino arriva al suo decimo compleanno, capitalizzando a dovere la sua storica carriera. Il Samsung Galaxy Note 10 mantiene infatti inalterate le sue prerogative di dispositivo top di gamma pensato per un utente business, ma questa volta vuole sedurre anche un pubblico attendo anche all’estetica. La prima grande novità, proprio intenta ad allargare la base potenziale degli estimatori di questo prodotto riguarda la ...

Guarda Live Stream Galaxy Note 10 Samsung Unpacked 2019 : Samsung è pronta a lanciare il suo secondo fiore all'occhiello del 2019, il nuovo Galaxy Note 10. Per assistere alla presentazione in diretta Unpacked 2019 ecco il canale Youtube che presenterà la diretta Live del del Galaxy Note 10.

A che ora la presentazione del Samsung Galaxy Note 10? Video diretta streaming il 7 agosto : Oggi 7 agosto è il giorno del Samsung Galaxy Note 10 e della sua presentazione. A che ora prenderà il via la diretta streaming dell'importante evento per noi italiani e come sarà possibile prendere parte, a distanza, del keyNote di lancio del phablet 2019 (o sarebbe meglio dire dei phablet visto l'imminente arrivo di più dispositivi)? Come forse alcuni lettori sapranno, la presentazione del Samsung Galaxy Note 10 prenderà il via a New York ...

Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 : AMD e Samsung Electronics hanno annunciato una partnership in virtù della quale il colosso coreano otterrà in licenza AMD Graphics IP per usarlo nei suoi SoC L'articolo Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 10 : ecco info su ricarica veloce - feature speciali di S Pen e video leaked : Mancano ormai 2 giorni alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy Note 10 e le principali feature di tali device sono ormai state svelate tutte L'articolo Galaxy Note 10: ecco info su ricarica veloce, feature speciali di S Pen e video leaked proviene da TuttoAndroid.

Il Huawei Mate 30 Pro asfalterà il Samsung Galaxy Note 10? Fotocamera di altro livello : Il Huawei Mate 30 Pro surclasserà letteralmente il Samsung Galaxy Note 10 lato Fotocamera? A due giorni soltanto dal lancio del phablet Samsung in programma mercoledì 7 agosto a New York, un leaker ben autorevole come @UniverseIce ha messo a confronto le due ben diverse tecnologie per gli scatti e le notizie non sono confortanti per il primo device prossimo alla presentazione. Ebbene il Samsung Galaxy Note 10 dal vicinissimo lancio rischia ...

Sensori fotografici a confronto : Huawei Mate 30 Pro surclassa Samsung Galaxy Note 10 : Samsung Galaxy Note 10 vs Huawei Mate 30 Pro: è già sfida fra i due top di gamma che in un confronto dei loro Sensori fotografici denotano tuttavia una lotta impari a favore del gioiellino cinese. L'articolo Sensori fotografici a confronto: Huawei Mate 30 Pro surclassa Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : ecco info sui prezzi - sugli accessori e sul SoC : Le ultime suggeriscono un prezzo di partenza europeo leggermente più basso per Samsung Galaxy Note 10, che potrebbe essere commercializzato quasi ovunque con SoC Exynos 9825. Intanto spuntano alcuni render delle presunte cover ufficiali e di altri accessori. L'articolo Samsung Galaxy Note 10: ecco info sui prezzi, sugli accessori e sul SoC proviene da TuttoAndroid.

Più basso il prezzo del Samsung Galaxy Note 10 rispetto al previsto? Listino in euro : Forse quella presente in questo articolo è la notizia che in molti stavano aspettando: il prezzo del Samsung Galaxy Note 10, in ognuna delle sue varianti, non dovrebbe essere quello ipotizzato in un primo momento. La spesa, a partire dal modello base, potrebbe essere inferiore già dal momento del lancio. Più volte, nei giorni scorsi, è stato ribadito come il prezzo del Samsung Galaxy Note 10, in particolare il modello di partenza da 8 GB di ...