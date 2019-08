Come i simpatici tardigradi hanno conquistato la Luna

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) (immagine: Sebastian Kaulitzki/Getty Images) C’è vita oltre la Terra? Se parliamo di, la risposta è sì. E non si tratta solo dei batteri fecali lasciati insacchettati sulla superficie durante le missioni Apollo, ma soprattutto dei tenerissimi, piccolissimi e super resistenti(Milnesium tardigradum). Questi microorganismi invertebrati a otto zampe, dall’aspetto inconfondibile e conosciuti ancheorsi d’acqua, sono arrivati sul satellite naturale del nostro pianeta proprio grazie all’attività umana, in particolare tramite la sonda israeliana privata Beresheet, che lo scorso aprile ha raggiunto la superficiere con a bordo un carico biologico – schiantandosi però brutalmente al suolo a causa di un problema tecnico. Nonostante l’impatto sia stato particolarmente violento, secondo gli esperti di astrobiologia chepreso parte alla ...

