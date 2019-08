Xiaomi Mi MIX 4 con 5G e ricarica a 45 watt certificato e in alcuni disegni

Samsung Galaxy A80 e Xiaomi Mi MIX 2S si aggiornano con svariate novità : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A80, andando a migliorare l'aspetto software della fotocamera L'articolo Samsung Galaxy A80 e Xiaomi Mi MIX 2S si aggiornano con svariate novità proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano : una fotocamera con lente periscopica e un teleobiettivo : Pare che anche Xiaomi abbia in progetto di sfruttare una soluzione speciale per realizzare uno smartphone con un comparto fotografico fuori dal comune

Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente disponibile sul sito e nei punti vendita TIM : A partire da oggi Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente disponibile con TIM, online e in negozio, in Sapphire Blue e Onyx Black al prezzo di 799,90 euro.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una fotocamera pazzesca - addirittura da 64 megapixel : Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe utilizzare una fotocamera posteriore da 64 megapixel , o migliore, come afferma il Product Director della compagnia cinese.

Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare secondo il CEO Lei Jun : Non ci sono ancora indicazioni sulla data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, ma lei Jun, CEO e co-fondatore, afferma che Varrà la pena attendere.

LineageOS 16 arriva su Xiaomi Mi 6 e Mi Mix 2 - Essential Phone PH-1 e Razer Phone e Forge TV : Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 ed Essential Phone ricevono ufficialmente le prime build della LineageOS 16, mentre su Razer Phone e Forge TV è possibile installare un port non ufficiale della ROM, che però non è esente da qualche bug.

LineageOS 16 con Android 9 Pie sbarca sugli Xiaomi MI MIX 2 e Mi 6 e su altri smartphone : LineageOS è una delle ROM personalizzate più popolari in circolazione, oltre che una di quelle con più dispositivi ufficialmente supportati. Ecco le ultime novità

Ecco le soluzioni di acquisto a rate per Xiaomi Mi MIX 3 5G ed LG V50 ThinQ 5G di Vodafone : Un paio di ore fa Vodafone ha annunciato l'accensione del segnale 5G a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli

Xiaomi dà il benvenuto al 5G in Italia : Mi MIX 3 5G è disponibile con Vodafone : Xiaomi ha dato il benvenuto all'era del 5G in Italia comunicando la disponibilità di Mi MIX 3 5G con l'operatore Vodafone.