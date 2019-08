Pugni e bottigliate ai poliziotti | un somalo ferisce un agente

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Un immigrato, 31 anni, ha aggredito alcuni agenti della polizia percuotendoli con una bottiglia di vetro e una sequenza di. Unne è rimasto ferito. Lo straniero è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale Immigratoprende aun poliziotto: arrestato. Una notizia di cronaca dell'ultim'ora che, ancora una volta, racconta dell'ennesima aggressione ad undella polizia per mano di uno strano di origini somale. Il fatto è accaduto a Comiso (Ragusa), nella tarda serata di ieri. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni sul caso, l'uomo avrebbe dapprima minacciato il gendarme con una bottiglia poi, lo avrebbe assaltato. Il facinoroso è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Siamo alle solite. Da settimane, ormai, isembrano entrati a bella ...

