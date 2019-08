Nico Tortorella nel cast dello spin off di The Walking Dead | quale sarà il suo ruolo?

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 6 agosto 2019) Si stanno via via definendo i dettagli del nuovooff di Thein onda nel 2020 e incentrata su una nuova generazione di superstiti, coloro che non hanno avuto modo di conoscere il mondo senza vaganti. Secondo quanto riportaline sembra che aldella serie si unirà la giovane starcon unda protagonista e, in particolare, in quelli di Felix che viene descritto come "un uomo d'onore che rispetta la parola data e che non ha paura di lottare per la sicurezza e l'accettazione degli altri". Dalla descrizione sembra proprio che Felix sia destinato aldi "buono"off che, secondo i primi rumors, dovrebbe intitolarsi Monument, anche se di questo non c'è ancora certezza e conferma ufficiale.affronterà questo nuovo show senza lasciarsi alle spalle ildi Josh nella commedia televisiva di Young Land, ...

