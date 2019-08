“Ma cosa sei?” Emma Marrone non la smette | il vestito di seta è troppo ‘hot’

Filippo Bisciglia dopo Temptation Island : “Mai successo una cosa del genere” : Filippo Bisciglia dopo Temptation Island: il suo parere sulle coppie di questa edizione Si è da poco conclusa la sesta edizione di Temptation Island che, come gli ascolti Tv hanno confermato, è stata un successo. Una sorte meno fortunata, tuttavia, hanno avuto i fidanzati e le fidanzate che hanno partecipato quest’anno al programma. Di ben […] L'articolo Filippo Bisciglia dopo Temptation Island: “Mai successo una cosa del ...

Storica grandinata in Messico - il racconto dell’apocalisse : “Mai vista una cosa del genere” : Continuano a Guadalajara, in Messico, i lavori di forze dell'ordine e protezione civile in seguito alla Storica grandinata verificatasi tra sabato e domenica notte nella capitale dello stato di Jalisco. Molti i danni materiali, con decine di auto distrutte e il ghiaccio entrato nelle case. Ma associare il fenomeno ai cambiamenti climatici sarebbe un errore: la spiegazione dell'esperta.Continua a leggere

Dietro le quinte del summit Zingaretti-Conte : “Ma cosa facciamo con i boscimani?” : Il confronto tra il premier Conte e il segretario Zingaretti si è svolto come segue. E’ stato molto completo al di là di come ognuno di noi la pensi. L’argomento era “Immigrazione (e conseguenze)”. Zingaretti: “Mi chiedo come lei prof. Conte possa guidare un governo dove il ministro Salvini tiene

Box Office Italia 21 giugno 2019 : il Traditore film italiano più visto per la quinta settimana consecutiva - raggiunto il record di “Ma cosa ci Dice il Cervello” : Box Office Italia 21 giugno 2019: Il Traditore raggiunge la quinta settimana consecutiva, incasso totale di 4,2 milioni Il Traditore è per la quinta settimana consecutiva il film Italiano più visto al ...