Francesco Totti vs Ilary Blasi | l' allenamento è una sfida social Chi è più in forma?

Casa Totti - la sitcom : svelati i nomi dei primi ospiti di Francesco e Ilary : Sono stati finalmente svelati i nomi dei primi due ospiti che faranno il loro ingresso in Casa Totti, la sitcom dedicata alla vita di Ilary Blasi e di suo marito Francesco Totti. Come rivela il settimanale Chi, la coppia ha invitato Teo Mammuccari, collega della conduttrice al timone de Le Iene, ed Emma Marrone, cantante molto amata dai piccoli di Casa. La novità dell’estate è infatti lo show della splendida famiglia romana. I più attenti ...

Casa Totti : Francesco e Ilary a lavoro su una sitcom : Francesco Totti e Ilary Blasi Una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo è quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Sposati dal 2005, l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset hanno deciso di lavorare insieme a Casa Totti (titolo provvisorio), sitcom che li vedrà come unici protagonisti. Gag, risate e momenti di riflessione – come rivela il settimanale Chi – sono alla base delle puntate zero girate fino ...

Casa Totti - Francesco e Ilary Blasi iniziano le riprese per la loro sitcom : saranno i nuovi Sandra e Raimondo? : Ciak si gira in Casa Totti: ecco svelato il motivo per cui l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi, da sempre gelosi della loro privacy da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata. La coppia ha iniziato a girare la loro sitcom formato famiglia, “Casa Totti” appunto. A rivelarlo è il settimanale Chi che racconta come la coppia abbia già registrato due “puntate zero” con amici, ...