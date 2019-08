Come difendere la vostra casa quando si va in vacanza

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019) Si va ine prima di partire è importante proteggere le abitazioni dalle intrusioni. Dalla manutenzione ordinaria all’installazione di impianti intelligenti, tutti consigli utili per partire sereni godendosi le ferie. L’ estate è arrivata e prima di partire bisogna pensare aladai malintenzionati. Il periodo è ghiotto: le città sono semideserte e i ladri possono agire indisturbati anche in zone densamente abitate. Per evitare spiacevoli sorprese al rientro, ci sono diversi accorgimenti utili a proteggere la propria abitazione e una serie di sistemi antintrusione da installare e verificare con un po’ di anticipo. Manutenzione serramenti ed infissi La manutenzione inè utile tutto l’anno, non solosi parte, perché preserva da numerosi fastidi, sprechi ed aumento delle emissioni. Prima dellaè però fondamentale verificare che ...

matteorenzi : Dice Di Maio che loro non sono come gli altri: a loro non interessano le poltrone, fanno politica per difendere le… - enpaonlus : Cavalla come premio della lotteria, tensione fra animalisti e parroco nel Trevigiano - bestiavdiSatana : Continuo a guardare questa foto e chiedermi come possiate difendere Chris a spada tratta e sostenere che interpreta… -