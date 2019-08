CIA Due Mari | “Non solo repressione ma serve un cambiamento vero per il caporalato

I due che hanno lanCIAto un frigo dalla scarpata sono stati costretti a recuperarlo : La Guardia Civil ha rintracciato, grazie a un video, le due persone che hanno gettato un frigorifero da una scarpata dal ciglio di una strada in Almeria. I due protagonisti della vicenda, l’uomo che riprendeva la scena e l’altro che getta l’elettrodomestico, ridono anche delle proprie gesta dicendo: “Ecco come si ricicla!”.I due uomini sono stati rintracciati proprio grazie ai loro stessi video e la Guardia Civile ...

E se fossero lanCIAte due nuove NVIDIA SHIELD TV? Gli ultimi rumor suggeriscono di sì : Tra i set-top box di Android TV, probabilmente quello più amato dagli utenti è NVIDIA SHIELD TV e il produttore si prepara a lanciare una nuova generazione L'articolo E se fossero lanciate due nuove NVIDIA SHIELD TV? Gli ultimi rumor suggeriscono di sì proviene da TuttoAndroid.

Pyongyang lanCIA altri due missili : 3.50 La Corea del Nord ha lanciato altri due missili,secondo le autorità militari sudcoreane. A pochi giorni dal precedente lancio, di nuovo il regime di Pyongyang provoca il mondo intero sfidando le risoluzione delle Nazioni Unite.I missili avrebbero percorso circa 450lm volando ad una altezza massima di 37km prima di cadere nel Mar del Giappone. L'intelligence ddi Seul e degli Usa ritengono che questi missili a corto raggio abbiano ...

Umberto I - aggrediti due medici. DenunCIAti i responsabili : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro sono dovuti intervenire due volte presso il Policlinico Umberto I di Roma per aggressioni nei confronti di medici. Un uomo di 36 anni, in fila al Pronto soccorso, lamentandosi dell’eccessiva attesa, ha aggredito verbalmente e fisicamente un medico della struttura causandogli una contusione alla spalla destra con prognosi di 10 giorni. L’aggressore e’ un romano senza ...

Brindisi - lasCIAva i bisogni vicino a due abitazioni di Ceglie Messapica : multato : Ceglie Messapica è una ridente cittadina dell'hinterland Brindisino, molto nota per le sue specialità culinarie e per il suo bellissimo centro storico medievale. In questi giorni però, l'attenzione si è sposata verso un fatto di cronaca abbastanza curioso, che è diventato immediatamente virale sui social e nella provincia in generale. Infatti, negli scorsi giorni, la Polizia Locale ha sanzionato un uomo per atti contrari alla pubblica decenza, ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : le prime due coppie uffiCIAli : Salta la partecipazione di Alex Belli con la compagna Delia Duran: ecco chi sarà la seconda coppia del reality.

SpacCIAtori arrestati a Ragusa - due arresti : Spacciatori nel mirino della Compagnia di Ragusa. Due arresti e due denunce a piede libero. A Punta Braccetto e ad Ibla

Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesCIAmento di due traghetti in mare : Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare a causa del cattivo tempo. Gli incidenti sono avvenuti sabato Nelle province di Guimaras e Iloilo e i soccorsi sono proseguiti anche domenica: in tutto sono state

Bari - due immigrati schiavizzati in masseria per un euro e mezzo l'ora : denunCIAti i proprietari : Un gambiano di 26 anni e un indiano di 30 lavoravano con il bestiame 10-12 ore al giorno e senza riposo settimanale

Montagna : incidente durante il canyoning - due morti in provinCIA di Sondrio (2) : (AdnKronos) - I corpi recuperati sono quelli di due cittadini tedeschi. Poco prima dell’1 della scorsa notte, il gestore dell’agriturismo dove il gruppo di sette persone alloggiava ha chiamato i soccorsi, non vedendoli rientrare. Una squadra del Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina Valch

Montagna : incidente durante il canyoning - due morti in provinCIA di Sondrio : Milano, 3 ago. (AdnKronos) - Due persone sono morte in val Bodengo, in provincia di Sondrio, mentre praticavano canyoning, la discesa di torrenti che scorrono in canali rocciosi senza l'utilizzo di canoe o gommoni. Due turisti, dei quali non si conoscono ancora le generalità, hanno perso la vita in

Puglia - B&B rifiuta di affittare una stanza a una coppia gay - “non accetto di affittare a due uomini” bufera sui soCIAl : La proprietaria dell’appartamento che doveva essere preso in affitto da una coppia Gay a San Severo in provincia di Foggia è stata categorica “non accetto di affittare i miei appartamenti a due uomini”. L’imbarazzante risposta è stata data a Matteo un giovane gay di Modena che aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia con il suo compagno. La notizia è diventata subito virale e il segretario nazionale dell’Arcigay, ...

OPPO annunCIA Due nuove funzioni della ColorOS per migliorare il gaming su smartphone : La ColorOS di OPPO si aggiornerà presto con due nuove funzioni che andranno a migliorare sensibilmente il gaming su smartphone. L'articolo OPPO annuncia due nuove funzioni della ColorOS per migliorare il gaming su smartphone proviene da TuttoAndroid.

La Corea del Nord ha lanCIAto due nuovi missili - dicono gli Stati Uniti : Il regime della Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili nel corso di un test militare, hanno fatto sapere diverse fonti militari ai giornali statunitensi. Il lancio sarebbe avvenuto giovedì sera, cioè nelle prime ore del mattino di venerdì