Bologna | incidente a Borgo Panigale | due operai travolti e uccisi da un tir

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Ancora unmortale sulla A14 a, proprio nei pressi di, non lontano dall'aeroporto del capoluogo emiliano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, ieri notte un tir ha travolto dueche stavano allestendo un cantiere. Alla guida del mezzo pesante c'era un cittadino albanese, che da tempo risiedeva nel bolognese: lo stesso avrebbe 62 anni. Le vittime sono Antonio Petruzzelli, un 38enne originario della provincia di Latina e Salvatore Vani, un 45enne italiano nato in Canada. Si è invece riuscito a salvare un altro loro collega, che avrebbe fatto in tempo a spostarsi. Lavoravano per conto di Autostrade per l'Italia Secondo quanto si apprende dalla testata giornalistica locale onlineToday, glidal camion stavano lavorando per una società che opera per conto di Autostrade per l'Italia. L'inizio del ...

repubblica : Bologna, ancora un incidente nel tratto maledetto della A14: due operai travolti da un tir [news aggiornata alle 10… - emergenzavvf : #30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14: chiusa la viabilità i… - SkyTG24 : ??Sull'#A14 a #Bologna tre camion si sono scontrati e due sono andati a fuoco a pochi metri dal raccordo che unisce… -