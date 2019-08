Bari | armato di coltello assalta un supermercato a Triggiano | 35enne arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Si sono vissuti momenti di paura ieri pomeriggio in undi, paese alle porte di, dove all'improvviso, undel posto già noto alle forze di polizia, ha fatto irruzionedi un. Il soggetto ha preso di mira il market "Spesa più", situato in via Casalino. Una volta all'interno del negozio, vestito con un berretto verde, una sciarpa blu e con il volto coperto da un paio di occhiali da sole, il malfattore si è diretto immediatamente verso i registratori di cassa, minacciando l'operatrice presente e facendosi consegnare il denaro custodito all'interno. Il soggetto è riuscito a prelevare circa 295 euro, poi si è immediatamente dileguato per le vie cittadine....

