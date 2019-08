“Avengers | Engame” è record di incassi | ha realizzato oltre 2 | 789 miliardi di dollari

Fonte : laragnatelanews

(Di martedì 6 agosto 2019) Avengers: Endgame, il blockbuster Disney e Marvel, ha sorpassato Avatar nella lista dei film dipiù alti di tutti i tempi. Domenica, nel suo tredicesimo weekend nelle sale dalla data di uscita, ha battuto ildetenuto precedentemente da Avatar, secondo quanto riferito da Disney sabato sera. Avatar, il film di fantascienza di James Cameron ambientato sul pianeta di Pandora, ha tenuto ilper 10 anni. L’ultimo film di Avengers, con Robert Downey Jr. e Chris Evans, ha2,789diin tutto il mondo. “Congratulazioni ai team Marvel Studios e Walt Disney Studios, e grazie ai fan di tutto il mondo che hanno portato Avengers: Endgame a queste altezze storiche,” Alan Horn, co-presidente e chief creative officer di The Walt Disney Studios, ha detto in una nota. Per raggiungere il primo posto, Endgame ha superato alcuni dei più ...

