Sfratto per morosità casa popolare | quando si configura e procedura

Compro oro - Mirko Rosa fugge durante lo Sfratto della sua casa a Milano : era stato condannato per evasione fiscale : Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per lo sfratto esecutivo, Mirko Rosa, l’ex re dei negozi Compro oro, si è barricato in casa, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa non c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato condannato in via definitiva per evasione fiscale a ...

Sfratto per l'ex d'Asia Argento : accusa lei di sadismo - Vasco e Liga di non averlo aiutato : "È stata lei a sancire questo Sfratto, è sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi". Il principale bersaglio di una rabbia incandescente è stata l'ex compagna Asia Argento. A seguire, celebri colleghi, rockstar del calibro di Vasco Rossi, Ligabue, Jovanotti e persino Adriano Celentano a cui però ha solo alluso, sia pure con espliciti richiami. Mattina infuocata, non solo per via delle temperature proibitive, per Marco Castoldi, in arte Morgan. Il ...

LO Sfratto DI MORGAN/ Marco Castoldi - la casa perduta è la famiglia che non hai : Ieri MORGAN è stato sfrattato dalla sua abitazione dopo due anni di battaglie legali. E' stato il crollo di un uomo prima che di un artista

Morgan : "Lo Sfratto è un nuovo dolore in una vita piena di ferite. Colleghi e amici non hanno mosso dito per aiutarmi" : “Lo sfratto rappresenta un grande dolore. Non sono preparato, né psicologicamente né praticamente”, è lo sfogo affidato ai social network da Morgan a poche ore dallo sfratto. Dopo il pignoramento deciso dal Tribunale di Monza nel 2017 per debiti, la casa del cantante è stata venduta all’asta e ora lui è chiamato ad andare via dalla quella dimora, ubicata a pochi passi dal centro storico di ...

Per Morgan è il giorno dello Sfratto - lo sfogo contro amici e colleghi : “Nessuno ha mosso un dito” : Per Morgan è il giorno dello sfratto, perderà la sua casa di Monza. L'artista si è detto impreparato a lasciare la casa piena di strumenti musicali e di cimeli, quella casa piena di musica che ha costruito pezzo su pezzo. Nelle scorse ore ha tentato un contatto con il compratore e i messaggi tra i due sono poi finiti sul suo sito ufficiale. Morgan ha raccontato di non averlo mai incontrato prima e via messaggio lo ha invitato a scambiare due ...

Morgan sull'imminente Sfratto da casa : 'Ho sette giorni per trovare 200mila euro' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare del giudice di The Voice Marco Castoldi, in arte Morgan. Quest'ultimo, infatti, ha ricevuto un ultimatum molto pesante che pare lo stia facendo disperare. A quanto pare, il Tribunale ha deciso che entro 7 giorni dovrà lasciare la sua casa a Monza a causa di uno sfratto. Tale decisione è stata presa già una settimana fa. In tale occasione, però, il cantante ebbe un malore e il giudice fu molto ...