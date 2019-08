Ravenna | morta la donna aggredita a martellate dal marito

Fonte : fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019)ladalnella loro casa di Faenza (). Tragico finale per lil dramma familiare avvenuto stamane alle porte di, dove un uomo di 87 anni ha aggredito ala moglie 79enne e ha poi annunciato alla figlia l'intenzione di togliersi la vita. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, inviati dalla figlia, per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'uomo dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato.

