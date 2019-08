Ottimo podio a Brno per Dovizioso

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Ottimo avvio per Quadarella. Dalle 13.00 Di Liddo per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 5.32: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13 per la sessione di semifinali e finali. Buona giornata 5.30: Una nottata che ha riservato ancora soddisfazioni al Nuoto azzurro. La finale nei 1500 per Simona Quadarella con il secondo crono. In semifinale Margherita Panziera nei 100 dorso, Simone Sabbioni nei 100 dorso, Martina Carraro e Arianna ...