Io e Te | Guillermo Mariotto spiazza Diaco | “Ero un piromane!”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 5 agosto 2019) Io e Te,: “Ero un piromane”. Pierluigisenza parole Si è raccontato in una lunga e toccante intervista, giudice di Ballando con le stelle, nonché una delle firme più importanti del mondo della moda. A Io e Te hato il conduttore Pierluigicon una confessione sulla sua infanzia: “Da bambino ero una peste. Allagavo case, ero un piromane: davo fuoco alle tende di casa. Bisognava tenermi con il guinzaglio” Come se non bastasse fu mandato a scuola un anno prima del tempo perché sua madre disse al padre: “Portalo a scuola se no lo ammazzo”. Ha chiuso il conduttore con una battuta: “Insomma, hai avuto un’infanzia infuocata”. Pierluigisi scusa cona Io e Te Inizia una nuova settimana e come di consueto anche Pierluigitorna in onda con una nuova ...

ValeriaFrezza2 : Guillermo Mariotto, stilista di dive, di un papa, e della Madonna - MargaCirce : Grazie Guillermo Mariotto #bibbiano #maipiubibbiano #parlatecidibibbiano - TinaAcone : @AnxMassimo @tuttosport @neniambulance Disse Guillermo Mariotto ???? -