Instagram | ecco perché Meghan e Harry non seguono più nessuno

Cecilia Rodriguez : “Ecco chi mi scatta le foto per Instagram” : Cecilia Rodriguez ecco chi le scatta le foto. Si tratta di un fotografo? La verità Anche ora che si trova ad Ibiza, Cecilia Rodriguez posta sul suo profilo Instagram delle foto a dir poco pazzesche. Le foto sembrano avere un taglio professionale e sono in tantissimi a chiedersi se la ragazza si sia portata il […] L'articolo Cecilia Rodriguez: “Ecco chi mi scatta le foto per Instagram” proviene da Gossip e Tv.

Instagram porta un’altra novità in Italia : ecco finalmente il tasto Donazioni : Instagram abilita il pulsante "Donazioni" per tutti gli utenti Italiani. Scopriamo insieme in cosa consiste e come inserirlo nelle nostre Storie. L'articolo Instagram porta un’altra novità in Italia: ecco finalmente il tasto Donazioni proviene da TuttoAndroid.

Vip guardano le vostre storie Instagram? Ecco cosa c'è di vero : I vip guardano le tue storie su Instagram? In realtà c'è un motivo e non è perchè siete all'improvviso diventati delle star

Instagram - viaggio nel ‘lato oscuro’ del social dove i like e i commenti sono merce di scambio : ecco come funziona : Mark, nome di fantasia, ha meno di 18 anni e migliaia di euro in banca. Li ha fatti tutti creando follower su Instagram. Ne vende circa 10 mila per 35 euro. “Una cifra molto economica”, spiega. In fondo Mark è uno dei motivi per cui la Procter & Gambler ha deciso di disinvestire 85 milioni di dollari in pubblicità dal social network; è una delle cause per cui l’engagement (reale) degli Instagrammer si è dimezzato negli ultimi tre anni, ...

Giulia De Lellis s'infuria con i follower su Instagram : «Sono sconvolta - siete degli str***». Ecco cosa sta succedendo : Giulia De Lellis furiosa con i follower su Instagram: «siete degli str***». L'influencer romana ha postato un video sulle stories in cui redarguisce i fan, rei, a suo dire,...

La ex di Pato si mette a nudo su Instagram : ecco chi è Danielle Knudson - : Marco Gentile Danielle Knudson, ex di Alexandre Pato, ha deciso di allietare i suoi tantissimi follower su Instagram, quasi 500.000, con alcuni scatti davvero bollenti Alexandre Pato si è fatto conoscere al grande calcio quando era molto giovane dato che approdò al Milan all'età di 17 anni. Il brasiliano incantò al suo esordio in rossonero andando in gol contro il Napoli allo stadio Meazza. Pato, però, con il passare degli anni è ...

Post Instagram senza Like : mi piace censurati - ecco perché : Possiamo definirlo un vero e proprio colpo al cuore per molti: i Post Instagram senza Like o Mi piace (come dir si voglia) hanno iniziato a fare la loro comparsa in Italia nelle scorse ore. Magari qualcuno inizialmente avrà pensato anche a qualche problema di natura tecnica ma in realtà un avviso dello stesso social network ha messo in allerta molti per il cambiamento in atto. Va chiarito subito che la modifica in questione non è definita ma ...

Instagram - ecco perché sono spariti tutti i like : Instagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeInstagram, sono spariti tutti i likeSapete quanti like ha ricevuto la foto in copertina? Se avete visto che è piaciuta a 6 ...

Instagram - ecco perché non vedete più il numero di like delle foto : Dopo il Canada, il test arriva anche in Italia: solo chi pubblica foto e video potrà vedere il numero totale dei cuori. Un modo «per porre l’attenzione sui contenuti e non sui like»

Instagram nasconde il numero di like sui post - ecco perché il social network ha svoltato : Una piccola rivoluzione su Instagram. Grande, anzi enorme per i ?like addicted?, ovvero tutti quegli utenti che hanno sviluppato una nuovo forma di dipendenza psicologica dal numero dei...

Instagram rimuove il numero di like/ Test iniziato anche in Italia : ecco cosa cambia : Instagram rimuove il numero di like. Dopo la sperimentazione in Canada, il famoso social network sta incominciando a Testare le cose anche in Italia.

Rocco Hunt si ritira : causa e annuncio - ecco il post Instagram : Rocco Hunt si ritira: causa e annuncio, ecco il post Instagram Con uno sfogo – inaspettato – sul suo profilo Instagram, Rocco Hunt ha annunciato ai propri fan il ritiro dalla scena musicale, almeno per il momento, perché “mi stanno privando della mia libertà”. Rocco Hunt: lo sfogo su Instagram “Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e ...

Instagram introdurrà la pubblicità anche su Esplora : ecco come funzionerà : La sezione Esplora di Instagram si popolerà di pubblicità: ecco come funzioneranno le nuove inserzioni all'interno del social network di Facebook. L'articolo Instagram introdurrà la pubblicità anche su Esplora: ecco come funzionerà proviene da TuttoAndroid.

Elisabetta Canalis - video choc su Instagram : bloccata in auto - ecco perché : Elisabetta Canalis e l'appello per gli animali. L'ex velina lo fa con un video sui social postato in queste ore dall'alto impatto emotivo. Un vero e proprio appello a non abbandonare...