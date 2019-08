Clima | l’Onu avverte | “Per evitare una catastrofe bisogna fermare lo sfruttamento del

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Invece di utilizzare il suolo come alleato per combattere il riscaldamento globale, l’uomo lo sta trasformando in una delle principali cause di inquinamento dell’atmosfera con gas ad effetto serra. Lo ha spiegato il Gruppo intergovernativo sul cambiamentotico (Ipcc), riunito a Ginevra per ultimare un importante rapporto da sottoporre alle delegazioni di 195 paesi. Gli scienziati avvertono che per impedire unatica urgeloeccessivo dei suoli. In effetti le sterminate attività umane – dall’agricoltura alla pastorizia – stanno gravemente danneggiando la superficie terrestre, deteriorando suoli, disboscando, facendo espandere i deserti ed eliminando la biodiversità. E i dati portati a Ginevra parlano chiaro: ad oggi agricoltura e disboscamento sono responsabili di un quarto di tutte le emissioni di gas ad effetto ...

