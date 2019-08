Carico auto troppo ‘ingombrante’ - multato in autostrada /FOTO

Legge 104 e auto per disabili non a Carico - niente agevolazioni per l’AdE : Legge 104 e auto per disabili non a carico, niente agevolazioni per l’AdE I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni. Tra queste spicca l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, a patto che si rispettino determinate condizioni. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, si applica l’Iva al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con cilindrata fino a 2000 cm cubici (se alimentati a benzina) o 2800 ...