Ragazzino colpito da un cassonetto lanciato sulla spiaggia | ricoverato per una frattura

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Un giovane turista di 12 anni, di origini francesi, è statola notte scorsa da undi metallodall’Aureliain Liguria, nella zona del Savonese, dove si trovava con la famiglia per una vacanza. Il bidone,da circa una ventina di metri di altezza, è finitotenda dove erano alloggiati per la notte: ilora si trovaall’ospedale Gaslini di Genova con unaalla mandibola. A indagare su quanto è accaduto sono i Carabinieri. Secondo quanto si apprende, nella zona non sembrano esserci telecamere di sicurezza che possano aiutare gli inquirenti nell’accertamento dei fatti. Restano gravi le condizioni del ragazzo. La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini, dove il giovane è, ha diffuso un bollettino sulle condizioni del paziente in cura per un grave trauma cervico facciale. ...

AndreaZeoli : RT @Adnkronos: Ragazzino colpito da cassonetto lanciato sulla spiaggia - BarbieriMoreno : RT @Adnkronos: Ragazzino colpito da cassonetto lanciato sulla spiaggia - BinaryOptionEU : Ragazzino colpito da cassonetto lanciato sulla spiaggia -