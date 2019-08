Potenza | il paracadute non si apre durante la discesa | muore un uomo di 45 anni

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, 4 agosto, a Lavello, nel potentino, dove unoriginario della provincia di Bari, un 45enne, è deceduto in seguito ad un lancio con ilda un aeromobile. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che la vittima avesse raggiunto in mattinata la località del lancio, ovvero la pista degli aerei di Gaudiano di Lavello, da dove partono i velivoli che fanno fare i lanci ai paracadutisti sportivi. L'ha preso regolarmente il suo posto all'interno del mezzo, che è poi decollato tranquillamente. Il dramma si sarebbe verificato proprio subito dopo il lancio. Ilnon si è aperto Tutte le altre persone si sono lanciate dal velivolo senza problemi di sorta, poi è arrivato il turno del 45enne. Una volta lanciatosi da un'altezza di circa 1500 metri, ilpare abbia avuto dei problemi. ...

